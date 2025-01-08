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    Пробьётся ли Кудерметова в 1/4 турнира в Хобарте?

    Осорио Серрано — Кудерметова. Ставка (к. 2.09) и прогноз на матч второго круга WTA Хобарт (Австралия) 8 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Осорио Серрано — Кудерметова
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    Вероника Кудерметова
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет против Марии Осорио Серрано во втором круге рейтингового турнира в Австралии. Матч пройдёт 8 января, начало — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч Осорио Серрано — Кудерметова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Хобарт. Женщины 08 Января 2025 года

    Мария Осорио

  • Колумбия
    •  Мария Осорио 03:00 Вероника Кудерметова

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •

    Осорио Серрано

    Колумбийская спортсменка Мария Осорио Серрано с победы начала выступление в рейтинговом турнире в Хобарте. В первом круге соревнований спортсменка одолела Юэ Юань из Китая (6:2, 6:3). На матч ушло 1 час 36 минут.

    По ходу поединка Осорио Серрано один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов.

    В прошлом сезоне теннисистка из Колумбии не смогла преодолеть квалификацию на турнирах в Индиан Уэллсе, Майами, Мадриде, Истбурне.

    Единственную победу Осорио Серрано одержала на грунтовом покрытии в колумбийской Боготе. В финале домашнего турнира была обыграна Мария Боузкова из Чехии (6:3, 7:6).

    Прогнозы на теннис

    На турнирах Большого шлема — Ролан Гаррос и Уимблдоне спортсменка из Колумбии дошла до второго круга.

    В рейтинге WTA Осорио Серрано занимает 61 место.

    Кудерметова

    Вероника Кудерметова одержала победу в стартовой игре австралийских соревнований в Хобарте. В первом круге россиянка переиграла итальянку Элизабетту Кочиаретто (7:5, 6:0). Время поединка продолжалось 1 час 50 минут.

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    • В победном матче Кудерметова три раза подала навылет, совершила одну ошибку на собственной подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов.

    Вероника Кудерметова новый сезон начала с выступления в американском Брисбене, однако в первой же встрече уступила американке Пэйтон Стирнс (2:6, 3:6).

    В концовке прошлого сезона Кудерметова добралась до второго кругу турниров в Токио, Осаке, Ухане и Пекине. В числе лучшего показателя — выход в полуфинал рейтингового турнира в Сеуле (Южная Корея) и четвертьфинал в Чарльстоне (США).

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    На всех турнирах серии Большого шлема Вероника Кудерметова не смогла пройти дальше первого круга.

    На данный момент Вероник Кудерметова занимает 77 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Кудерметову в этом матче можно поставить за 1.74, победу Осорио букмекеры предлагают за 2.09.

    Прогноз: В прошлом теннисном сезоне теннисистки играли между собой в мексиканской Гвадалахаре. Тогда в 1/8 финала победу со счётом 2:1 одержала спортсменка из Колумбии. В последнее время Вероника Кудерметова не может пройти дальше второго круга, так что не исключаем вероятности новой победы в исполнении Марии Осорио Серрано.

    Рекомендуемая ставка: Победа Осорио Серрано с коэффициентом 2.09.

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    Осорио Серрано — Кудерметова: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 08.01.2025. Прогнозы на теннис. Пробьётся ли Кудерметова в 1/4 турнира в Хобарте?
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