Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Мари Боузковой в четвертьфинале турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 3 января, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Боузкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

Арина второй год подряд дошла в Брисбене до четвертьфинала. В 2024-м она легко добралась до финала, в котором неожиданно проиграла Елене Рыбакиной.

На текущем турнире белорусская теннисистка, как и остальные сеяные, начала сразу со второго круга.

В первом матче Соболенко разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:4, 6:0.

Прогнозы на теннис

Во втором раунде у Соболенко была куда более напряженная встреча с Юлией Путинцевой. Несмотря на то, что первая ракетка мира снова выиграла в рамках двух сетов, матч действительно получился непростым — 7:6, 6:4. В первой партии соперница вела с брейком и не смогла подать на сет при счете 5:4.

Боузкова

Чешская теннисистка начала турнир с победы над австралийкой Тэлайей Гибсон — 7:6, 3:6, 6:3.

Как ни странно, дальше было полегче, несмотря на то, что в следующих раундах Мари противостояли куда более серьезные соперницы.

Во втором круге Боузкова остановила представительницу Латвии — 7:6, 6:4.

После этого Боузкова снова удивила, выиграв у бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.

Боузкова занимает 44-е место в текущей версии рейтинга WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Боузковой букмекеры предлагают за 6.35.

Прогноз: в прошлом году Арина сенсационно проиграла Мари на турнире в Вашингтоне. С трудом верится, что в предстоящем матче случится что-то подобное. Скорее всего, белоруска обыграет чешскую теннисистку с разгромным счетом.

Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 1.99.