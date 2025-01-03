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    У Соболенко снова будут проблемы в матче с Боузковой?

    Соболенко — Боузкова. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Брисбене 3 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Боузкова
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Мари Боузковой в четвертьфинале турнира WTA 500 в австралийском Брисбене. Матч пройдет 3 января, начало — в 11:30 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Боузкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Соболенко

    Арина второй год подряд дошла в Брисбене до четвертьфинала. В 2024-м она легко добралась до финала, в котором неожиданно проиграла Елене Рыбакиной.

    На текущем турнире белорусская теннисистка, как и остальные сеяные, начала сразу со второго круга.

    В первом матче Соболенко разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:4, 6:0.

    Прогнозы на теннис

    Во втором раунде у Соболенко была куда более напряженная встреча с Юлией Путинцевой. Несмотря на то, что первая ракетка мира снова выиграла в рамках двух сетов, матч действительно получился непростым — 7:6, 6:4. В первой партии соперница вела с брейком и не смогла подать на сет при счете 5:4.

    Боузкова

    Чешская теннисистка начала турнир с победы над австралийкой Тэлайей Гибсон — 7:6, 3:6, 6:3.

    Как ни странно, дальше было полегче, несмотря на то, что в следующих раундах Мари противостояли куда более серьезные соперницы.

    Во втором круге Боузкова остановила представительницу Латвии — 7:6, 6:4.

    После этого Боузкова снова удивила, выиграв у бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.

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    Боузкова занимает 44-е место в текущей версии рейтинга WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Боузковой букмекеры предлагают за 6.35.

    Прогноз: в прошлом году Арина сенсационно проиграла Мари на турнире в Вашингтоне. С трудом верится, что в предстоящем матче случится что-то подобное. Скорее всего, белоруска обыграет чешскую теннисистку с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 1.99.

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    Соболенко — Боузкова: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 03.01.2025. Прогнозы на теннис. У Соболенко снова будут проблемы в матче с Боузковой?
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