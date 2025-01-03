Соболенко
Арина второй год подряд дошла в Брисбене до четвертьфинала. В 2024-м она легко добралась до финала, в котором неожиданно проиграла Елене Рыбакиной.
На текущем турнире белорусская теннисистка, как и остальные сеяные, начала сразу со второго круга.
В первом матче Соболенко разгромила мексиканку Ренату Сарасуа — 6:4, 6:0.
Во втором раунде у Соболенко была куда более напряженная встреча с Юлией Путинцевой. Несмотря на то, что первая ракетка мира снова выиграла в рамках двух сетов, матч действительно получился непростым — 7:6, 6:4. В первой партии соперница вела с брейком и не смогла подать на сет при счете 5:4.
Боузкова
Чешская теннисистка начала турнир с победы над австралийкой Тэлайей Гибсон — 7:6, 3:6, 6:3.
Как ни странно, дальше было полегче, несмотря на то, что в следующих раундах Мари противостояли куда более серьезные соперницы.
Во втором круге Боузкова остановила представительницу Латвии — 7:6, 6:4.
После этого Боузкова снова удивила, выиграв у бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко — 6:4, 6:4.
Боузкова занимает 44-е место в текущей версии рейтинга WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.16, победу Боузковой букмекеры предлагают за 6.35.
Прогноз: в прошлом году Арина сенсационно проиграла Мари на турнире в Вашингтоне. С трудом верится, что в предстоящем матче случится что-то подобное. Скорее всего, белоруска обыграет чешскую теннисистку с разгромным счетом.
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Рекомендуемая ставка: победа Соболенко с форой по геймам (-6,0) за 1.99.