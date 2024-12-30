Легечка
Иржи начинает новый сезон в статусе 28-й ракетки мира. При этом в прошедшем сезоне ему не удалось дебютировать в топ-20 из-за неприятной травмы спины.
На грунтовом турнире в Мадриде Легечка получил повреждение спины — ему диагностировали стрессовый перелом позвоночника.
В итоге Легечка пропустил почти все летние турниры. Но сразу после возвращения он выиграл по два матча в Цинциннати и на US Open, а осенью дошел до финала в Антверпене и до четвертьфинала в Пекине и Белграде.
Но главным достижением Легечки в 2024-м стала победа на январском турнире в Аделаиде.
Кроме того, до травмы Иржи дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
Руне
Для Хольгера текущий турнир очень важен в контексте рейтинга. В 2024-м он дошел в Брисбене до финала, поэтому теперь ему придется защищать 165 очков.
Вопреки ожиданиям, теннисист из Дании завершил прошедший сезон за пределами топ-10. Сейчас он занимает в рейтинге 13-е место.
В течение года Руне постоянно беспокоили травмы, но при этом у него все равно было немало и хороших результатов.
Помимо финала в Брисбене, это полуфинал в Акапулько и четвертьфинал на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и в Монте-Карло.
Во второй половине сезона Руне дошел до полуфинала в Цинциннати, на турнирах в Токио и Базеле, а также на «Мастерсе» в Париже.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.48, победу Руне букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: осенью Хольгер выиграл у Иржи в Шанхае со счетом 6:4, 7:5. Несмотря на это, мы не уверены, что датчанин снова остановит чешского теннисиста. Иржи все-таки очень опасный соперник. Рискнем предположить, что Руне и Легечка устроят отличное шоу для зрителей.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.