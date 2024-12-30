Датчанин Хольгер Руне сыграет против чеха Иржи Легечки в первом круге турнира в Брисбене (Австралия). Матч пройдет 30 декабря, начало — в 09:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи начинает новый сезон в статусе 28-й ракетки мира. При этом в прошедшем сезоне ему не удалось дебютировать в топ-20 из-за неприятной травмы спины.

На грунтовом турнире в Мадриде Легечка получил повреждение спины — ему диагностировали стрессовый перелом позвоночника.

В итоге Легечка пропустил почти все летние турниры. Но сразу после возвращения он выиграл по два матча в Цинциннати и на US Open, а осенью дошел до финала в Антверпене и до четвертьфинала в Пекине и Белграде.

Но главным достижением Легечки в 2024-м стала победа на январском турнире в Аделаиде.

Кроме того, до травмы Иржи дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.

Руне

Для Хольгера текущий турнир очень важен в контексте рейтинга. В 2024-м он дошел в Брисбене до финала, поэтому теперь ему придется защищать 165 очков.

Вопреки ожиданиям, теннисист из Дании завершил прошедший сезон за пределами топ-10. Сейчас он занимает в рейтинге 13-е место.

В течение года Руне постоянно беспокоили травмы, но при этом у него все равно было немало и хороших результатов.

Помимо финала в Брисбене, это полуфинал в Акапулько и четвертьфинал на «тысячнике» в Индиан-Уэллс и в Монте-Карло.

Во второй половине сезона Руне дошел до полуфинала в Цинциннати, на турнирах в Токио и Базеле, а также на «Мастерсе» в Париже.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 2.48, победу Руне букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: осенью Хольгер выиграл у Иржи в Шанхае со счетом 6:4, 7:5. Несмотря на это, мы не уверены, что датчанин снова остановит чешского теннисиста. Иржи все-таки очень опасный соперник. Рискнем предположить, что Руне и Легечка устроят отличное шоу для зрителей.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.95.