Шнайдер
Диана седьмой раз в сезоне дошла до полуфинала на уровне WTA, благодаря чему может завершить сезон в топ-15.
Российская теннисистка легко преодолела первые раунды в Гонконге — выиграла у японки Киоки Окамуры и Присциллы Хон.
В четвертьфинале пришлось немного понервничать, Шнайдер отдала сет Сюзан Ламенс — 6:0, 6:7, 6:2.
На прошлой неделе Шнайдер проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира в Токио.
Фернандес
Лейла тем временем лишь второй раз в этом году добралась до полуфинала WTA.
На текущем турнире канадская теннисистка разгромила британку Хезер Уотсон — 6:2, 6:2.
Во втором круге Фернандес отдала лишь три гейма Кимберли Биррелл (6:1, 6:2), а в четвертьфинале одержала победу над Бернардой Перой (6:1, 7:6).
В Токио Фернандес тоже проиграла Циньвэнь Чжэн, только на стадии 1/4 финала.
Лучшим результатом Фернандес на харде в этом сезоне пока остается четвертьфинал на «тысячнике» в Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.95, победу Фернандес букмекеры предлагают за 1.85.
Прогноз: на этот раз российскую теннисистку действительно ждет встреча с не самой простой соперницей. Ну и самое главное, о чем нужно знать, — Диана уже дважды проигрывала Лейле в этом году. Ранее она уступила финалистке US Open-2021 в Цинциннати и Ухане. Не факт, что получится взять реванш.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.