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    Шнайдер проиграет Фернандес в третьем матче подряд?

    Шнайдер — Фернандес. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гонконге 2 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Фернандес
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против канадской теннисистки Лейлы Фернандес в полуфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 2 ноября, начало — в 10:15 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Фернандес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шнайдер

    Диана седьмой раз в сезоне дошла до полуфинала на уровне WTA, благодаря чему может завершить сезон в топ-15.

    Российская теннисистка легко преодолела первые раунды в Гонконге — выиграла у японки Киоки Окамуры и Присциллы Хон.

    В четвертьфинале пришлось немного понервничать, Шнайдер отдала сет Сюзан Ламенс — 6:0, 6:7, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    На прошлой неделе Шнайдер проиграла китаянке Циньвэнь Чжэн в полуфинале турнира в Токио.

    Фернандес

    Лейла тем временем лишь второй раз в этом году добралась до полуфинала WTA.

    На текущем турнире канадская теннисистка разгромила британку Хезер Уотсон — 6:2, 6:2.

    Во втором круге Фернандес отдала лишь три гейма Кимберли Биррелл (6:1, 6:2), а в четвертьфинале одержала победу над Бернардой Перой (6:1, 7:6).

    В Токио Фернандес тоже проиграла Циньвэнь Чжэн, только на стадии 1/4 финала.

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    Лучшим результатом Фернандес на харде в этом сезоне пока остается четвертьфинал на «тысячнике» в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.95, победу Фернандес букмекеры предлагают за 1.85.

    Прогноз: на этот раз российскую теннисистку действительно ждет встреча с не самой простой соперницей. Ну и самое главное, о чем нужно знать, — Диана уже дважды проигрывала Лейле в этом году. Ранее она уступила финалистке US Open-2021 в Цинциннати и Ухане. Не факт, что получится взять реванш.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

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