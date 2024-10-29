Норвежец Каспер Рууд сыграет против австралийца Джордана Томпона во втором круге «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 29 октября, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Томпсон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рууд

«Тысячник» в Париже — последний шанс норвежца квалифицироваться на Итоговый турнир.

Он мог сделать это гораздо раньше, но в итоге провалил почти все осенние турниры.

После Открытого чемпионата США Рууд до сих пор выиграл лишь два матча, при этом один из них на Кубке Дэвиса.

На прошлой неделе Рууд не прошел даже первый раунд на турнире в Базеле. Бывшая вторая ракетка мира проиграл 36-летнему испанцу Роберто Баутисте-Агуту.

Еще одним разочарованием стало поражение от австралийца Джордана Томпсона, на старте «Мастерса» в Шанхае.

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Рууда на «Мастерсе» в Париже пока остается выход в четвертьфинал в 2021 году.

Томпсон

Джордан в первом раунде одержал победу над Педро Мартинесом — 6:4, 6:4. Как и ожидалось, он спокойно выиграл у испанского грунтовика.

Это был первый матч австралийца после поражения от нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Шанхае.

Осенний отрезок сезона пока получается для Томпсона не самым продуктивным. После US Open, на котором он дошел до четвертого круга, представитель Зеленого континента еще ни разу не выигрывал больше одного матча.

В этом году Томпсон выиграл на харде 26 матчей из 40. Его лучшие результаты на этом покрытии в 2024-м — победа в мексиканском Лос-Кабосе и финал в Атланте.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.72, победу Томпсона букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: Каспер наверняка побаивается встречи с австралийцем. Дело в том, что он проиграл четыре из семи предыдущих матчей против Джордана.

Ранее в этом году Рууд уступил Томпсону в Лос-Кабосе и Токио. Еще в одном матче — на грунте в Барселоне — норвежец одержал победу над этим соперником.

В общем, здесь лучше обойтись без ставок на исход. Рууду будет очень сложно подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.