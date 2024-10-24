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    Оже-Альяссим продлит победную серию в Базеле?

    Оже-Альяссим — Мпетши-Перрикар. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Базеле 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Мпетши-Перрикар
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара во втором круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 24 октября, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Мпетши-Перрикар, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликс — победитель двух предыдущих розыгрышей турнира в Базеле.

    В прошлом году канадский теннисист выиграл в финале у поляка Хуберта Хуркача, а в 1/2-й — у Хольгера Руне.

    На этой неделе Оже-Альяссим начал с победы над аргентинцем Себастьяном Баэсом — 7:5, 6:1.

    Но пока совершенно нет уверенности в том, что Феликс готов к очередной защите титула в Базеле, учитывая его непредсказуемость.

    Прогнозы на теннис

    После «Мастерса» в Цинциннати Оже-Альяссим не прошел ни раунда на US Open, в Токио и на «Мастерсе» в Шанхае, а а также выигал лишь один матч на турнира в Антверпене.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни в первом круге одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом — 7:6, 6:3.

    Французский теннисист прервал серию из четырех поражений. В конце сентября он проиграл немцу Яннику Ханфману во втором круге турнира в Чэнду, после чего не прошел ни раунда в Пекине, Шанхае и Антверпене.

    В последнем случае Мпетши-Перрикар проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду (6:7, 3:6).

    В Пекине Джованни уступил Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6), а в Шанхае — 39-летнему швейцарцу Стэну Вавринке (6:7, 6:7).

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    В текущем сезоне 21-летний Мпетши-Перрикар пока ни разу не выигрывал больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.26, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 3.85.

    Прогноз: несмотря на то, что канадец выиграл 11 предыдущих матчей в Базеле, мы все-таки считаем, что в предстоящей игре может произойти все что угодно. Француз обладает мощной подачей, поэтому у действующего чемпиона тоже будут проблемы.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Оже-Альяссим — Мпетши-Перрикар: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на теннис. Оже-Альяссим продлит победную серию в Базеле?
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