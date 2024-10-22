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    Ботик продлит серию поражений Бублика?

    Ван де Зандшульп — Бублик. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Базеле 22 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Бублик
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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александра Бублик сыграет против нидерландца Ботика ван де Зандшульпа в первом круге турнира в Базеле (Швейцария). Матч пройдет 22 октября, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Бублик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик попал в основную сетку швейцарского турнира через квалификацию.

    В отборе нидерландский теннисист одержал волевую победу над бразильцем Тиаго Монтейро и выиграл у Давида Гоффена (6:2, 6:4).

    На прошлой неделе ван де Зандшульп проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в бельгийском Антверпене.

    В Токио Ботик тоже проиграл в первом круге — здесь он не справился с Маттео Берреттини.

    На «Мастерсе» в Шанхае ван де Зандшульп победил в первом круге Пабло Каррено-Бусту, после чего уступил Томасу Этчеверри.

    Прогнозы на теннис

    Но также надо не забывать, что в этом сезоне Ботик сенсационно выиграл у Карлоса Алькараса на US Open.

    Бублик

    Саша тем временем продолжает расстраивать. Вторая половина сезона получается для него абсолютно провальной.

    После Уимблдона представитель Казахстана до сих пор выиграл лишь один матч.

    В конце сентября Бублик прошел раунд в Чэнду — после победы над Федерико Гомесом проиграл Цзюньчэну Шану.

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    В Монреале, на US Open, в Пекине и Шанхае Бублик не выиграл ни одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.64, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.26.

    Прогноз: несмотря на все его недавние неудачи, сейчас все равно опасно ставить против теннисиста из Казахстана. Скорее всего, в предстоящем матче теннисисты проведут больше 20 геймов, и вполне вероятно, что им понадобится хотя бы один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Ван де Зандшульп — Бублик: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 22.10.2024. Прогнозы на теннис. Ботик продлит серию поражений Бублика?
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