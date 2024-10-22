Ван де Зандшульп
Ботик попал в основную сетку швейцарского турнира через квалификацию.
В отборе нидерландский теннисист одержал волевую победу над бразильцем Тиаго Монтейро и выиграл у Давида Гоффена (6:2, 6:4).
На прошлой неделе ван де Зандшульп проиграл американцу Маркосу Гирону на старте турнира в бельгийском Антверпене.
В Токио Ботик тоже проиграл в первом круге — здесь он не справился с Маттео Берреттини.
На «Мастерсе» в Шанхае ван де Зандшульп победил в первом круге Пабло Каррено-Бусту, после чего уступил Томасу Этчеверри.
Но также надо не забывать, что в этом сезоне Ботик сенсационно выиграл у Карлоса Алькараса на US Open.
Бублик
Саша тем временем продолжает расстраивать. Вторая половина сезона получается для него абсолютно провальной.
После Уимблдона представитель Казахстана до сих пор выиграл лишь один матч.
В конце сентября Бублик прошел раунд в Чэнду — после победы над Федерико Гомесом проиграл Цзюньчэну Шану.
В Монреале, на US Open, в Пекине и Шанхае Бублик не выиграл ни одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.64, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.26.
Прогноз: несмотря на все его недавние неудачи, сейчас все равно опасно ставить против теннисиста из Казахстана. Скорее всего, в предстоящем матче теннисисты проведут больше 20 геймов, и вполне вероятно, что им понадобится хотя бы один тай-брейк.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.