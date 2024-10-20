Россиянка Дарья Касаткина сыграет против россиянки Мирры Андреевой в финале турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 20 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Касаткина

На турнире категории WTA-500 Дарья Касаткина пробилась в финал после того, как оказалась сильнее испанской теннисистки Паулы Бадоса (6:4). Соперница российской спортсменки снялась с полуфинального матча из-за проблем со здоровьем. Испанке измеряли давление, после чего она решила отказаться от дальнейшей борьбы с Касаткиной.

На турнире в Нинбо Касаткина также выиграла у Катерины Синяковой из Чехии (1:6, 6:3, 6:2) и Юлии Путинцевой из Казахстана (6:4, 1:6, 7:6).

В сезоне 2024 Касаткина была близка к титулу на турнире хард-покрытия в Сеуле. Однако в финале россиянке уступила бразильской теннисистке Хаддад Майа (6:1, 4:6, 1:6). А вот турниры в Цинциннати и US Open Касаткина провалила.

А вот травяной сезон 27-летняя Дарья может занести себе в актив. Россиянка выиграла титул на турнире в Истбурне.

Прогнозы на теннис

Касаткина в шестой раз сыграет в финале в текущем теннисном сезоне. По итогам соревнований в Нинбо россиянка поднимется на 9 место в рейтинге WTA.

Андреева

Мирра Андреева также вышла в финал китайского турнира на отказе соперницы. В полуфинальном поединке её соперница Каролина Мухова из Чехии заявила о проблемах со здоровьем и отказалась продолжить матч. Случилось это в конце первого сета, который завершился в пользу Андреевой (6:2).

Ранее на турнире в Китае Андреева выиграла у чешки Барборы Крейчиковой (7:6,3:2), американки Варвары Лепченко, переиграв соперницу в двух сетах (6:2, 6:0) и добилась успеха в противостоянии с немкой Тамарой Корпач (6:0, 6:4).

На данный момент Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки является успешное выступление в Открытом чемпионате Франции — 2024. На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева добралась до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.37, победу Касаткину букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: Касаткина и Андреева на кортах ранее не встречались. Это будет 34-й российский финал в истории. Отметим, что Касаткина в своей карьере выиграла семь титулов, в то время как Андреева — одно чемпионство. Ожидается интересный поединок, в котором первая ракетка России Дарья Касаткина вполне сможет завоевать новое чемпионство.

Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с коэффициентом 3.10.