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    Дарья Касаткина выиграет титул турнира в Нинбо?

    Касаткина — Андреева. Ставка (к. 3.10) и прогноз на матч финала в Нинбо 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Андреева
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против россиянки Мирры Андреевой в финале турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 20 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Андреева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Нинбо. Женщины 20 Октября 2024 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 12:00 Мирра Андреева (Россия)

    Мирра Андреева (Россия)

  • Нинбо. Женщины
    •

    Касаткина

    На турнире категории WTA-500 Дарья Касаткина пробилась в финал после того, как оказалась сильнее испанской теннисистки Паулы Бадоса (6:4). Соперница российской спортсменки снялась с полуфинального матча из-за проблем со здоровьем. Испанке измеряли давление, после чего она решила отказаться от дальнейшей борьбы с Касаткиной.

    На турнире в Нинбо Касаткина также выиграла у Катерины Синяковой из Чехии (1:6, 6:3, 6:2) и Юлии Путинцевой из Казахстана (6:4, 1:6, 7:6).

    В сезоне 2024 Касаткина была близка к титулу на турнире хард-покрытия в Сеуле. Однако в финале россиянке уступила бразильской теннисистке Хаддад Майа (6:1, 4:6, 1:6). А вот турниры в Цинциннати и US Open Касаткина провалила.

    А вот травяной сезон 27-летняя Дарья может занести себе в актив. Россиянка выиграла титул на турнире в Истбурне.

    Прогнозы на теннис

    Касаткина в шестой раз сыграет в финале в текущем теннисном сезоне. По итогам соревнований в Нинбо россиянка поднимется на 9 место в рейтинге WTA.

    Андреева

    Мирра Андреева также вышла в финал китайского турнира на отказе соперницы. В полуфинальном поединке её соперница Каролина Мухова из Чехии заявила о проблемах со здоровьем и отказалась продолжить матч. Случилось это в конце первого сета, который завершился в пользу Андреевой (6:2).

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    • Ранее на турнире в Китае Андреева выиграла у чешки Барборы Крейчиковой (7:6,3:2), американки Варвары Лепченко, переиграв соперницу в двух сетах (6:2, 6:0) и добилась успеха в противостоянии с немкой Тамарой Корпач (6:0, 6:4).

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    На данный момент Мирра Андреева занимает 19 место в рейтинге WTA. Лучшим результатом россиянки является успешное выступление в Открытом чемпионате Франции — 2024. На «Ролан Гаррос» Мирра Андреева добралась до полуфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.37, победу Касаткину букмекеры предлагают за 3.10.

    Прогноз: Касаткина и Андреева на кортах ранее не встречались. Это будет 34-й российский финал в истории. Отметим, что Касаткина в своей карьере выиграла семь титулов, в то время как Андреева — одно чемпионство. Ожидается интересный поединок, в котором первая ракетка России Дарья Касаткина вполне сможет завоевать новое чемпионство.

    Рекомендуемая ставка: Победа Касаткиной с коэффициентом 3.10.

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    Касаткина — Андреева: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на теннис. Дарья Касаткина выиграет титул турнира в Нинбо?
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