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    Касаткина вырвется из замкнутого круга и выйдет в 1/4?

    Касаткина — Синякова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч второго круга турнира в Нинбо 16 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Касаткина — Синякова
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против чешки Катерины Синяковой во втором круге турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 16 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Синякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Нинбо. Женщины 16 Октября 2024 года

    Дарья Касаткина

  • Россия
    •  Дарья Касаткина 11:00 Катержина Синякова

    Катержина Синякова

  • Чехия
    •

    Касаткина

    Дарья Касаткина входит в число топ-теннисисток планеты, занимая 11 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На турнире в Нинбо россиянка стартует со второго круга, минуя участие в первом раунде.

    Буквально на неделе Касаткина завершила участие в крупном турнире, который прошёл в Ухане. 11-я ракетка мира и 1-я ракетка России провалилась уже во второй игре соревнований, уступив во втором круге польской сопернице Магде Линетт (2:6, 3:6).

    В сезоне 2024 Касаткина была близка к титулу на турнире хард-покрытия в Сеуле. Однако в финале россиянке уступила бразильской теннисистке Хаддад Майа (6:1, 4:6, 1:6). А вот турниры в Цинциннати и US Open Касаткина провалила.

    Прогнозы на теннис

    А вот травяной сезон 27-летняя Дарья может занести себе в актив. Россиянка выиграла титул на турнире в Истбурне.

    Синякова

    Катерина Синякова стартовала с победы на турнире в Нинбо, обыграв в первой же дуэле Магду Линетт, отдав сопернице 6 геймов (6:2, 6:4).

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  • 14/10/2024

    • 28-летняя теннисистка из Чехии сразится против Дарьи Касаткиной — первой ракетки России.

    В последнее время Синякову преследует череда неудач на турнирах WTA. Так было в Ухане, когда чешская спортсменкане смогла преодолеть барьер в лице Александры Эалла из Филиппин (6:3, 6:1), но проиграла беларуске Арине Соболенко (4:6, 4:6).

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    Катерина Синякова в рейтинге WTA занимает 42 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.71, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.15.

    Прогноз: Касаткина и Линетт уже пять раз играли между собой, статистика на стороне российской теннисистки. Дарья 4 раза побеждала соперницу, Магда — один раз. В последних встречах 11 ракетка мира побеждала соперницу в двух сетах.

    Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-2) с коэффициентом 1.83.

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    Касаткина — Синякова: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на теннис. Касаткина вырвется из замкнутого круга и выйдет в 1/4?
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