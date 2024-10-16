Россиянка Дарья Касаткина сыграет против чешки Катерины Синяковой во втором круге турнира WTA Нинбо. Матч пройдёт 16 октября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Синякова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Касаткина

Дарья Касаткина входит в число топ-теннисисток планеты, занимая 11 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На турнире в Нинбо россиянка стартует со второго круга, минуя участие в первом раунде.

Буквально на неделе Касаткина завершила участие в крупном турнире, который прошёл в Ухане. 11-я ракетка мира и 1-я ракетка России провалилась уже во второй игре соревнований, уступив во втором круге польской сопернице Магде Линетт (2:6, 3:6).

В сезоне 2024 Касаткина была близка к титулу на турнире хард-покрытия в Сеуле. Однако в финале россиянке уступила бразильской теннисистке Хаддад Майа (6:1, 4:6, 1:6). А вот турниры в Цинциннати и US Open Касаткина провалила.

Прогнозы на теннис

А вот травяной сезон 27-летняя Дарья может занести себе в актив. Россиянка выиграла титул на турнире в Истбурне.

Синякова

Катерина Синякова стартовала с победы на турнире в Нинбо, обыграв в первой же дуэле Магду Линетт, отдав сопернице 6 геймов (6:2, 6:4).

28-летняя теннисистка из Чехии сразится против Дарьи Касаткиной — первой ракетки России.

В последнее время Синякову преследует череда неудач на турнирах WTA. Так было в Ухане, когда чешская спортсменкане смогла преодолеть барьер в лице Александры Эалла из Филиппин (6:3, 6:1), но проиграла беларуске Арине Соболенко (4:6, 4:6).

Катерина Синякова в рейтинге WTA занимает 42 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.71, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: Касаткина и Линетт уже пять раз играли между собой, статистика на стороне российской теннисистки. Дарья 4 раза побеждала соперницу, Магда — один раз. В последних встречах 11 ракетка мира побеждала соперницу в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-2) с коэффициентом 1.83.