Дарья Касаткина
Катержина Синякова
Касаткина
Дарья Касаткина входит в число топ-теннисисток планеты, занимая 11 место в рейтинге женской теннисной ассоциации. На турнире в Нинбо россиянка стартует со второго круга, минуя участие в первом раунде.
Буквально на неделе Касаткина завершила участие в крупном турнире, который прошёл в Ухане. 11-я ракетка мира и 1-я ракетка России провалилась уже во второй игре соревнований, уступив во втором круге польской сопернице Магде Линетт (2:6, 3:6).
В сезоне 2024 Касаткина была близка к титулу на турнире хард-покрытия в Сеуле. Однако в финале россиянке уступила бразильской теннисистке Хаддад Майа (6:1, 4:6, 1:6). А вот турниры в Цинциннати и US Open Касаткина провалила.
А вот травяной сезон 27-летняя Дарья может занести себе в актив. Россиянка выиграла титул на турнире в Истбурне.
Синякова
Катерина Синякова стартовала с победы на турнире в Нинбо, обыграв в первой же дуэле Магду Линетт, отдав сопернице 6 геймов (6:2, 6:4).
28-летняя теннисистка из Чехии сразится против Дарьи Касаткиной — первой ракетки России.
В последнее время Синякову преследует череда неудач на турнирах WTA. Так было в Ухане, когда чешская спортсменкане смогла преодолеть барьер в лице Александры Эалла из Филиппин (6:3, 6:1), но проиграла беларуске Арине Соболенко (4:6, 4:6).
Катерина Синякова в рейтинге WTA занимает 42 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.71, победу Синяковой букмекеры предлагают за 2.15.
Прогноз: Касаткина и Линетт уже пять раз играли между собой, статистика на стороне российской теннисистки. Дарья 4 раза побеждала соперницу, Магда — один раз. В последних встречах 11 ракетка мира побеждала соперницу в двух сетах.
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Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-2) с коэффициентом 1.83.