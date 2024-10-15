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    Сможет ли Фоньини пройти первый круг в Алматы?

    Виртанен — Фоньини. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Алматы 15 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Виртанен — Фоньини
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    Фабио Фоньини
    Итальянец Фабио Фоньини сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 15 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Виртанен — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Виртанен

    Отто пока находится за пределами топ-100, но благодаря тому, что на этой неделе проходят сразу три турнира ATP, в Алматы он попал сразу в основную сетку.

    Пожалуй, главным успехом финна в этом году пока остается выход во второй круг US Open.

    В Нью-Йорке Виртанен сначала прошел квалификацию, а потом выиграл в основной сетке у француза Кентена Алиса. Дальше было поражение от австралийца Алекса Де Минора.

    Такой же путь 23-летний Виртанен проделал и на Уимблдоне. На британском мэйджоре Отто после непростого отбора выиграл у Макса Перселла, после чего едва не остановил Томми Пола.

    Прогнозы на теннис

    В контексте предстоящего матча важно обратить внимание, что в первой половине сезона Виртанен выиграл 15 из 16 матчей на крытых кортах. Отто взял титулы на «челленджерах» в По и Лугаго и дошел до полуфинала в Лилле.

    Фоньини

    Вопреки ожиданиям, Фабио в этом сезоне удалось закрепиться в топ-100. Эту неделю он проводит в статусе 75-й ракетки мира.

    В начале октября 37-летний итальянец прошел раунд на «Мастерсе» в Шанхае — после победы над Лучано Дардери проиграл Томми Полу.

    Перед турниром в Алматы Фоньини успел заглянуть на «челленджер» в Ханчжоу. Здесь он проиграл в четвертьфинале тайваньскому теннисисту Чан Хсин Тсенгу.

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    В этом году Фоньини пока ни разу не играл на крытых кортах.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.46, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.71.

    Прогноз: финн здорово играет на харде под крышей, поэтому в данном случае все-таки согласимся, что он, скорее всего, подтвердит статус фаворита в матче с итальянским ветераном.

    Рекомендуемая ставка: победа Виртанена с форой по геймам (-3,5) за 2.03.

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    Виртанен — Фоньини: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фоньини пройти первый круг в Алматы?
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