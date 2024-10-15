Итальянец Фабио Фоньини сыграет против финна Отто Виртанена в первом круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 15 октября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Виртанен — Фоньини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Виртанен

Отто пока находится за пределами топ-100, но благодаря тому, что на этой неделе проходят сразу три турнира ATP, в Алматы он попал сразу в основную сетку.

Пожалуй, главным успехом финна в этом году пока остается выход во второй круг US Open.

В Нью-Йорке Виртанен сначала прошел квалификацию, а потом выиграл в основной сетке у француза Кентена Алиса. Дальше было поражение от австралийца Алекса Де Минора.

Такой же путь 23-летний Виртанен проделал и на Уимблдоне. На британском мэйджоре Отто после непростого отбора выиграл у Макса Перселла, после чего едва не остановил Томми Пола.

Прогнозы на теннис

В контексте предстоящего матча важно обратить внимание, что в первой половине сезона Виртанен выиграл 15 из 16 матчей на крытых кортах. Отто взял титулы на «челленджерах» в По и Лугаго и дошел до полуфинала в Лилле.

Фоньини

Вопреки ожиданиям, Фабио в этом сезоне удалось закрепиться в топ-100. Эту неделю он проводит в статусе 75-й ракетки мира.

В начале октября 37-летний итальянец прошел раунд на «Мастерсе» в Шанхае — после победы над Лучано Дардери проиграл Томми Полу.

Перед турниром в Алматы Фоньини успел заглянуть на «челленджер» в Ханчжоу. Здесь он проиграл в четвертьфинале тайваньскому теннисисту Чан Хсин Тсенгу.

В этом году Фоньини пока ни разу не играл на крытых кортах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Виртанена в этом матче можно поставить за 1.46, победу Фоньини букмекеры предлагают за 2.71.

Прогноз: финн здорово играет на харде под крышей, поэтому в данном случае все-таки согласимся, что он, скорее всего, подтвердит статус фаворита в матче с итальянским ветераном.

Рекомендуемая ставка: победа Виртанена с форой по геймам (-3,5) за 2.03.