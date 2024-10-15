Чех Томаш Махач сыграет против представителя Казахстана Тимофея Скатова в первом круге турнира в Алматы (Казахстан). Матч пройдет 14 октября, начало — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Скатов — Махач, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Скатов

Тимофей находится где-то в конце второй сотни рейтинга, но благодаря организаторам, которые предоставили ему wild card, в Алматы он попал сразу в основную сетку.

Одним из лучших результатов теннисиста из Казахстана в текущем сезоне пока остается выход в четвертьфинал грунтового турнира ATP в Бостаде. Здесь Скатов прошел квалификацию, выиграл в основной сетке у Таро Даниэля и Таллона Грикспора, после чего уступил Нуну Боржешу.

Еще одним сюрпризом стало попадание 23-летнего теннисиста в основную сетку Открытого чемпионата США. В квалификации Скатов выиграл у Факундо Баниса, Бейбита Жукаева и Билли Харриса. Дальше было поражение от Хуберта Хуркача в матче с двумя тай-брейками — 3:6, 6:7, 6:7.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что большую часть времени в этом сезоне Скатов провел на грунте. На этом покрытии ему даже удалось выиграть «челленджер» в немецком Аугсбурге.

Махач

Томаш тем временем стал одним из героев прошлой недели, по итогам которой дебютировал в топ-30.

На завершившемся в минувшее воскресенье «Мастерсе» в Шанхае чешский теннисист дошел до полуфинала.

Ну а главным событием стала шикарная победа Махача над Карлосом Алькарасом (7:6, 7:5) в четвертьфинале.

В 1/2 финала Махач проиграл Яннику Синнеру (4:6, 5:7), но и в матче против итальянца он тоже выглядел очень достойно.

Также стоит отметить, что в сентябре 24-летний Махач прошел три раунда на US Open и добрался до полуфинала в Токио.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Скатова в этом матче можно поставить за 6.95, победу Махача букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Алькарас после матча с Махачем заявил, что «по ощущениям я играл с соперником из топ-5». Скорее всего, Томаш спокойно выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Махача с форой по геймам (-5,5) за 1.92.