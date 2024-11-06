В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Витязь». Игра пройдет 6 ноября. Начало встречи — в 19:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Динамо» Москва — «Витязь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Бело-голубые» располагаются на 5-й строчке Запада с 27-ю очками в активе после 22-х встреч. «Динамо» отстает от 3-ки лидеров в конференции на 4 балла.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда уступила «Торпедо» со счетом 4:5 по буллитам, а до этого «Динамо» обыграло «Витязь» (2:1) и «Амур» с минимальным счетом 1:0.

«Бело-голубые» набирают очки на протяжении 8-и матчей подряд. За этот период команда также обыграла «Автомобилист» (2:1), проиграла «Локомотиву» (3:4 Б), а также одолела «Торпедо» (3:2 Б).

Прогнозы и ставки на КХЛ

Состояние команды: «Динамо» наконец-то нашло свою игру в нынешнем сезоне после провального старта. Голкипер команды Максим Моторыгин поймал кураж и стал «тащить» бело-голубых.

В последнее время лидеры «Динамо» в целом оправдывают ожидания, но при этом команда делает ставку, в первую очередь, именно на надежной обороне. Последние матчи с участием «бело-голубых», как правило, низовые (встреча с «Торпедо» — исключение).

Несмотря на это, у «Динамо» много мастеровитых нападающих, которые способны решить исход поединка. Чего только стоит форвард Никита Гусев, который за последние 5 матчей забросил 3 шайбы и сделал столько же голевых передач.

«Витязь»

Турнирное положение: Подмосковная команда занимает 9-е место в таблице Запада с 23 очками в активе. «Витязь» имеет одинаковое количество баллов с минском «Динамо», которая уже находится в зоне плей-офф.

Последние матчи: В прошедшей встрече подмосковная команда разгромила на чужой площадке минское «Динамо» (4:1), а до этого «Витязь» уступил тому же московскому «Динамо» (1:2).

За последние 5 встреч «Витязь» дважды победил и трижды проиграл. За эти матчи команда также уступила «Спартаку» (3:4 ОТ) и «Динамо» из Минска (1:2), а также победила «Торпедо» (2:1).

Не сыграют: Иван Ежов и Григорий Ващенко (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Витязь» в последней встрече против минского «Динамо» выглядел очень уверенно, команда разбила «зубров» на их площадке. Сейчас коллектив из подмосковья с уверенностью едет в Москву.

Пока что «Витязь» выступает выше ожиданий. Казалось, что спад команды продолжится, ведь слишком много молодых и не опытных игроков в составе, но сейчас подмосковный коллектив только прогрессирует.

Менеджмент «Витязя» сработал просто на ура. Сначала руководство подписало контракт с Иваном Чеховичем, который клепает очки практически в каждом матче, а затем в команду пришел прирожденный лидер Сергей Калинин.

Статистика для ставок

В 4-х из 5-х последних матчей с участием «Витязя» не было заброшено больше 5-и шайб за игру

«Динамо» набирает очки в последних 8-и матчах подряд

«Динамо» стабильно обыгрывает «Витязь» в 4-х последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Динамо» Москва оценивается букмекерами в 1.62, ничья — в 4.60, а победа «Витязя» — в те же4.60.

На тотал больше 5.5 и меньше 5.5 можно поставить с коэффициентами — 2.15 и 1.70 соответственно.

Прогноз: «Витязь» точно даст бой «бело-голубым». Подмосковная команда находится в хорошей форме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Витязя» 2 больше за 2.02.

Прогноз: «Динамо» также попытается победить. В прошлой встрече против «Торпедо» команда была очень близка к виктории.

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 1.85.