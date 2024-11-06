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    Норри снова проиграет французу из второй сотни рейтинга?

    Ван Аш — Норри. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Меце 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван Аш — Норри
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван Аш — Норри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ван Аш

    Люка изначально не прошел квалификацию в Меце, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    Более того, француз заменил Григора Димитрова и попал сразу во второй раунд. Вот такая несправедливость иногда бывает.

    В отборе Ван Аш сразу проиграл своему соотечественнику Грегуару Барреру (3:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    Ван Аш занимает 112-е место в рейтинге ATP. В отличие от первой половины сезона, вторую он провалил. Достаточно посмотреть на результаты: после Уимблдона Люка выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

    Норри

    Кэмерон тем временем выиграл в первом круге у Роберто Карбальеса-Баэны — 3:6, 6:4, 6:3.

    Испанец вел с брейком и во втором сете, и в решающем, но британец в итоге совершил камбэк.

    Заодно Норри прервал серию из четырех поражений. Перед этим он проиграл на стадии 1/4 финала на «челленджере» в Роане и не прошел ни раунда на турнирах в Стокгольме, Вене и Париже.

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    Также не будем забывать, что в начале октября Норри вернулся в тур после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.56, победу Норри букмекеры предлагают за 1.51.

    Прогноз: как ни странно, француз и британец уже неплохо знакомы друг с другом. В начале года Норри выиграл у Ван Аша в новозеландском Окленде, но в прошлом месяце Люка взял реванш, победив Кэма в Роане.

    С учетом того, что Норри пока только набирает форму после травмы, рискнем предположить, что в предстоящем матче снова будет напряжение и больше двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Ван Аш — Норри: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на теннис. Норри снова проиграет французу из второй сотни рейтинга?
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