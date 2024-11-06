Британец Кэмерон Норри сыграет против француза Люки Ван Аша во втором круге турнира в Меце (Франция). Матч пройдет 6 ноября, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Ван Аш — Норри, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ван Аш

Люка изначально не прошел квалификацию в Меце, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

Более того, француз заменил Григора Димитрова и попал сразу во второй раунд. Вот такая несправедливость иногда бывает.

В отборе Ван Аш сразу проиграл своему соотечественнику Грегуару Барреру (3:6, 4:6).

Прогнозы на теннис

Ван Аш занимает 112-е место в рейтинге ATP. В отличие от первой половины сезона, вторую он провалил. Достаточно посмотреть на результаты: после Уимблдона Люка выиграл лишь один матч на уровне основной сетки ATP.

Норри

Кэмерон тем временем выиграл в первом круге у Роберто Карбальеса-Баэны — 3:6, 6:4, 6:3.

Испанец вел с брейком и во втором сете, и в решающем, но британец в итоге совершил камбэк.

Заодно Норри прервал серию из четырех поражений. Перед этим он проиграл на стадии 1/4 финала на «челленджере» в Роане и не прошел ни раунда на турнирах в Стокгольме, Вене и Париже.

Также не будем забывать, что в начале октября Норри вернулся в тур после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить три месяца.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.56, победу Норри букмекеры предлагают за 1.51.

Прогноз: как ни странно, француз и британец уже неплохо знакомы друг с другом. В начале года Норри выиграл у Ван Аша в новозеландском Окленде, но в прошлом месяце Люка взял реванш, победив Кэма в Роане.

С учетом того, что Норри пока только набирает форму после травмы, рискнем предположить, что в предстоящем матче снова будет напряжение и больше двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.