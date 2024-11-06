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    «Шахтер» — «Янг Бойз». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Янг Бойз»
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    Георгий Судаков («Шахтер»)
    6 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги чемпионов «Шахтер» на своем поле сыграет против «Янг Бойз». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Янг Бойз», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 06 Ноября 2024 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 20:45 Янг Бойз

    Янг Бойз

  • Берн
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    «Шахтер»

    Турнирное положение: «Шахтер» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 30-ю позицию вне зоны плей-офф (9-24 места), отставая от нее на два балла.

    Команда в стартовом туре турнира на выезде сыграла вничью с «Болоньей» (0:0), после чего дома потерпела разгром от «Аталанты» (0:3) и на чужом поле уступила «Арсеналу» (0:1).

    Шахтёр Д — Янг Бойз: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках украинского первенства «Шахтер» в домашних стенах обыграл «Черноморец» (2:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 11-ти поединков находится на третьей позиции в зоне Лиги конференций, отставая от лидера «Динамо» и второй в таблице «Александрии» на шесть очков.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Премьер-лигу Украины и Лигу чемпионов, «Шахтер» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такие результаты сулят хозяевам хорошие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, тем более если учесть фактор формально домашнего поля.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов текущего сезона.

    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: «Янг Бойз» после трех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает предпоследнюю, 35-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира на своем поле потерпела разгром от «Астон Виллы» (0:3), после чего в следующих турах на выезде проиграла «Барселоне» (0:5) и дома «Интеру» (0:1).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках швейцарского первенства «Янг Бойз» на чужом поле разошелся миром с «Цюрихом» (0:0).

    Коллектив в своем национальном чемпионате занимает 10-ю строчку из 12-ти, уступая зоне чемпионского раунда (шестое место) на семь очков.

    Не сыграют: травмированы — Камара, Зайлер, Зукру, Чайва, Пфайффер, Янко, Конте, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Янг Бойз» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов на три очка, тем более на чужом поле, тогда как не проиграть, а сыграть вничью они вполне способны.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Шахтер» выиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Янг Бойз» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Янг Бойз» забивали меньше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Шахтер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.70, победа «Янг Бойз» — в 3.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    Вместе с тем, в четырех из пяти последних поединков хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Янг Бойз».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25

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    «Шахтер» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол.
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