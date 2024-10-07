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    Томпсон и Грикспор проведут больше 20 геймов?

    Томпсон — Грикспор. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Шанхае 7 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Грикспор
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    Джордан Томпсон
    Австралиец Джордан Томпсон сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Грикспор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Томпсон

    Джордан не так давно дебютировал в топ-30, благодаря чему оказался в Шанхае среди сеяных и получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

    После Уимблдона австралийский теннисист провел уже целую серию турниров на харде.

    В конце июля Томпсон дошел до финала в Атланте, а потом выиграл два матча в Вашингтоне.

    В Монреале Томпсон выиграл лишь один матч, тогда как на «Мастерсе» в Цинциннати он дошел до третьего круга, победив Юго Эмбера и Себастьяна Баэса.

    Прогнозы на теннис

    Еще одним важным успехом представителя Зеленого континента стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде Джордан одержал уверенную победу над поляком Хубертом Хуркачем.

    Грикспор

    Таллон в первом круге одержал победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой — 6:4, 6:7, 6:3.

    На недавнем турнире в Пекине нидерландский теннисист после победы над сербом Миомиром Кецмановичем уступил Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 2:6.

    Пожалуй, можно сказать, что Грикспор не лучшим образом проводит вторую половину сезона.

    После июньского турнира в Хертогенбосе, на котором он дошел до полуфинала, Грикспор выиграл больше одного матча только на US Open.

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    В Нью-Йорке Таллон уступил в третьем раунде болгарину Григору Димитрову (3:6, 3:6, 1:6).

    Ранее в этом сезоне Грикспор ни разу не выигрывал больше одного матча на харде на «Мастерсах».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.70, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.15.

    Прогноз: в прошлом году Таллон обыграл Джордана в финале турнира в Хертогенбосе. Как и в 2022-м в матче Кубка Дэвиса, тогда им понадобился третий сет. Скорее всего, сценарий очередной встречи австралийца и нидерландца тоже не разочарует.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

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    Томпсон — Грикспор: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на теннис. Томпсон и Грикспор проведут больше 20 геймов?
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