Австралиец Джордан Томпсон сыграет против нидерландца Таллона Грикспора во втором круге «Мастерса» в Шанхае (Китай). Матч пройдет 7 октября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Грикспор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Томпсон

Джордан не так давно дебютировал в топ-30, благодаря чему оказался в Шанхае среди сеяных и получил возможность стартовать сразу со второго раунда.

После Уимблдона австралийский теннисист провел уже целую серию турниров на харде.

В конце июля Томпсон дошел до финала в Атланте, а потом выиграл два матча в Вашингтоне.

В Монреале Томпсон выиграл лишь один матч, тогда как на «Мастерсе» в Цинциннати он дошел до третьего круга, победив Юго Эмбера и Себастьяна Баэса.

Прогнозы на теннис

Еще одним важным успехом представителя Зеленого континента стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата США. Во втором раунде Джордан одержал уверенную победу над поляком Хубертом Хуркачем.

Грикспор

Таллон в первом круге одержал победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой — 6:4, 6:7, 6:3.

На недавнем турнире в Пекине нидерландский теннисист после победы над сербом Миомиром Кецмановичем уступил Карлосу Алькарасу со счетом 1:6, 2:6.

Пожалуй, можно сказать, что Грикспор не лучшим образом проводит вторую половину сезона.

После июньского турнира в Хертогенбосе, на котором он дошел до полуфинала, Грикспор выиграл больше одного матча только на US Open.

В Нью-Йорке Таллон уступил в третьем раунде болгарину Григору Димитрову (3:6, 3:6, 1:6).

Ранее в этом сезоне Грикспор ни разу не выигрывал больше одного матча на харде на «Мастерсах».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 1.70, победу Грикспора букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: в прошлом году Таллон обыграл Джордана в финале турнира в Хертогенбосе. Как и в 2022-м в матче Кубка Дэвиса, тогда им понадобился третий сет. Скорее всего, сценарий очередной встречи австралийца и нидерландца тоже не разочарует.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.