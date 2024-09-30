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    Светит ли Андреевой 1/8 финала пекинского турнира?

    Андреева — Векич. Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч 1/16 финала турнира в Пекине 30 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Векич
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    Донна Векич
    Россиянка Мирра Андреева сыграет против Донны Векич из Хорватии в 1/16 финала турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 30 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Для Мирры Андреевой «Мастерс» в Пекине начался со второго круга, а противостояла россиянке румынка Ирина-Камелия Бегу.

    В этой встрече Мирра одержала волевую победу над соперницей (6:7, 6:1, 6:1). На корте теннисистки провели 2 часа 27 минут.

    По ходу матча Андреева не допустила ни одной двойной ошибки, но и не выполнила эйсов. Также российская спортсменка реализовала 7 брейк-пойнтов.

    Прогнозы на теннис

    Мирра Андреева в рейтинге WTA занимает 22 место.

    Векич

    Донна Векич стартовала в Пекине с победы над Викторией Голубич (4:6, 7:6, 6:4). На корте теннисистки провели 2 часа 47 минут.

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    • В этом матче Векич выполнила 6 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

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    На данный момент Ирина-Камелия Бегу занимает 20 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.54, победу Векич букмекеры предлагают за 2.49.

    Прогноз: Ожидается яркая битва двух непримиримых соперниц и вполне возможно, мы сможем увидеть множество сыгранных геймов.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.89.

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    Андреева — Векич: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на теннис. Светит ли Андреевой 1/8 финала пекинского турнира?
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