Россиянка Мирра Андреева сыграет против Донны Векич из Хорватии в 1/16 финала турнира WTA Пекин. Матч пройдёт 30 сентября, начало — в 11:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Векич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андреева

Для Мирры Андреевой «Мастерс» в Пекине начался со второго круга, а противостояла россиянке румынка Ирина-Камелия Бегу.

В этой встрече Мирра одержала волевую победу над соперницей (6:7, 6:1, 6:1). На корте теннисистки провели 2 часа 27 минут.

По ходу матча Андреева не допустила ни одной двойной ошибки, но и не выполнила эйсов. Также российская спортсменка реализовала 7 брейк-пойнтов.

Прогнозы на теннис

Мирра Андреева в рейтинге WTA занимает 22 место.

Векич

Донна Векич стартовала в Пекине с победы над Викторией Голубич (4:6, 7:6, 6:4). На корте теннисистки провели 2 часа 47 минут.

В этом матче Векич выполнила 6 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов.

На данный момент Ирина-Камелия Бегу занимает 20 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.54, победу Векич букмекеры предлагают за 2.49.

Прогноз: Ожидается яркая битва двух непримиримых соперниц и вполне возможно, мы сможем увидеть множество сыгранных геймов.

Рекомендуемая ставка: ТБ 21.5 с коэффициентом 1.89.