Датчанин Хольгер Руне сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Нисиока

Есихито всего лишь второй раз в карьере прошел первый круг на домашнем турнире. Почему-то именно в Токио он почти всегда выступал не лучшим образом.

На этот раз японский теннисист начал с победы над Феликсом Оже-Альяссимом — 7:6, 3:6, 7:6.

В решающем сете Нисиока спас два матчбола при счете 5:6. Без везения здесь, конечно, не обошлось.

На прошлой неделе Нисиока прошел один раунд в китайском Ханчжоу — выиграл у Максимилиана Мартерера, после чего уступил Марину Чиличу.

Прогнозы на теннис

В этом году Нисиока выиграл больше одного матча на харде только в Атланте. При этом здесь он стал победителем турнира.

Руне

Хольгер в первом круге одержал победу над Алехандро Табило — 6:2, 5:7, 6:4.

В этом матче датчанин здорово провел решающий сет, лишив чилийца каких-либо шансов на приеме.

На недавнем турнира в Ханчжоу Руне стал одним из главных разочарований, проиграв уже в первом матче японцу Ясутаке Утияме.

Еще одним разочарованием стало поражение от Брэндона Накашимы на старте Открытого чемпионата США.

Несмотря на все неудачи, Руне по-прежнему уверен, что сможет квалифицироваться на Итоговый турнир.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 2.40, победу Руне букмекеры предлагают за 1.57.

Прогноз: в начале года Хольгер выиграл у японца на Australian Open. Тогда ситуация была не такая сложная, датчанин действительно выглядел явным фаворитом. Ну а сейчас Есихито может воспользоваться многочисленными проблемами в игре соперника.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.