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    Руне на этот раз проиграет Нисиоке?

    Нисиока — Руне. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нисиока — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против японца Есихито Нисиоки во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нисиока — Руне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нисиока

    Есихито всего лишь второй раз в карьере прошел первый круг на домашнем турнире. Почему-то именно в Токио он почти всегда выступал не лучшим образом.

    На этот раз японский теннисист начал с победы над Феликсом Оже-Альяссимом — 7:6, 3:6, 7:6.

    В решающем сете Нисиока спас два матчбола при счете 5:6. Без везения здесь, конечно, не обошлось.

    На прошлой неделе Нисиока прошел один раунд в китайском Ханчжоу — выиграл у Максимилиана Мартерера, после чего уступил Марину Чиличу.

    Прогнозы на теннис

    В этом году Нисиока выиграл больше одного матча на харде только в Атланте. При этом здесь он стал победителем турнира.

    Руне

    Хольгер в первом круге одержал победу над Алехандро Табило — 6:2, 5:7, 6:4.

    В этом матче датчанин здорово провел решающий сет, лишив чилийца каких-либо шансов на приеме.

    На недавнем турнира в Ханчжоу Руне стал одним из главных разочарований, проиграв уже в первом матче японцу Ясутаке Утияме.

    Еще одним разочарованием стало поражение от Брэндона Накашимы на старте Открытого чемпионата США.

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    Несмотря на все неудачи, Руне по-прежнему уверен, что сможет квалифицироваться на Итоговый турнир.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Нисиоку в этом матче можно поставить за 2.40, победу Руне букмекеры предлагают за 1.57.

    Прогноз: в начале года Хольгер выиграл у японца на Australian Open. Тогда ситуация была не такая сложная, датчанин действительно выглядел явным фаворитом. Ну а сейчас Есихито может воспользоваться многочисленными проблемами в игре соперника.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.93.

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    Нисиока — Руне: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Руне на этот раз проиграет Нисиоке?
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