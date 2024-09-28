ПерерывОренбург — Пари ННОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Оренбург»«Оренбург» — «Пари НН». Онлайн «Локомотив» — «Спартак»10-й тур РПЛ. Булыкин и Рабинер ждут много голов в дерби «Спартака» и «Локо» Михаил СергачевНХЛ: 25 наиболее ярких личностей сезона 2024/25
    Все новости спорта

    Сможет ли Легечка взять реванш у Баутисты-Агута?

    Легечка — Баутиста-Агут. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Пекине 28 сентября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роберто Баутиста-Агут Прогнозы на Иржи Легечка
    Прогноз и ставки на Легечка — Баутиста-Агут
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роберто Баутиста-Агут
    Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Пекин. Мужчины 28 Сентября 2024 года

    Иржи Леxечка

  • Чехия
    •  Иржи Леxечка 07:30 Роберто Баутиста-Агут

    Роберто Баутиста-Агут

  • Испания
    •

    Легечка

    Иржи на старте турнира одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 7:6, 6:2.

    Первый сет получился нервным, чех сразу отдал гейм на подаче, но потом ему все же удалось сделать обратный брейк. Во второй партии испанец играл заметно хуже.

    Легечка проводит всего лишь третий турнир после травмы спины. Ему пришлось пропустить три с половиной месяца из-за стрессового перелома позвоночника.

    Прогнозы на теннис

    Сразу после возвращения Легечка выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати (во втором круге одержал победу над Даниилом Медведевым), а потом дошел до третьего раунда на US Open.

    Баутиста-Агут

    Роберто тем временем с учетом квалификации провел уже три матча в Пекине.

    В отборе опытный испанец выиграл у британца Билли Харриса и россиянина Романа Сафиуллина. В обоих случаях ему понадобился третий сет.

    В первом круге Баутиста-Агут одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем со счетом 6:3, 6:4.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В текущем сезоне 36-летний Баутиста-Агут до сих пор выиграл на харде больше одного матча на уровне основной сетки только на январском турнире в Гонконге.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.59, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.36.

    Прогноз: совсем недавно Иржи лично убедился в том, что испанца ни в коем случае нельзя недооценивать. Две недели назад чех проиграл Баутисте-Агуту в рамках Кубка Дэвиса — 6:7, 4:6.

    По правде говоря, нет никакой уверенности в том, что Легечка возьмет реванш. Кажется, Баутиста-Агут очень хорошо подготовился к заключительной части сезона.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Металлург — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ордабасы — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч АГМК — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лада — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Факел — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч СКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сивасспор — Инстанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Осер — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Фьюри — Тун
  • Бои
  • Сегодня в 20:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Хераклес — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аль-Ахли Каир — Замалек
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Альбасете — Депортиво
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Легечка — Баутиста-Агут: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 28.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Легечка взять реванш у Баутисты-Агута?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры