Испанец Роберто Баутиста-Агут сыграет против чеха Иржи Легечки во втором круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 28 сентября, начало — в 07:30 мск. Ставка и прогноз на матч Легечка — Баутиста-Агут, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Легечка

Иржи на старте турнира одержал победу над испанцем Педро Мартинесом — 7:6, 6:2.

Первый сет получился нервным, чех сразу отдал гейм на подаче, но потом ему все же удалось сделать обратный брейк. Во второй партии испанец играл заметно хуже.

Легечка проводит всего лишь третий турнир после травмы спины. Ему пришлось пропустить три с половиной месяца из-за стрессового перелома позвоночника.

Прогнозы на теннис

Сразу после возвращения Легечка выиграл два матча на «Мастерсе» в Цинциннати (во втором круге одержал победу над Даниилом Медведевым), а потом дошел до третьего раунда на US Open.

Баутиста-Агут

Роберто тем временем с учетом квалификации провел уже три матча в Пекине.

В отборе опытный испанец выиграл у британца Билли Харриса и россиянина Романа Сафиуллина. В обоих случаях ему понадобился третий сет.

В первом круге Баутиста-Агут одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем со счетом 6:3, 6:4.

В текущем сезоне 36-летний Баутиста-Агут до сих пор выиграл на харде больше одного матча на уровне основной сетки только на январском турнире в Гонконге.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Легечку в этом матче можно поставить за 1.59, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.36.

Прогноз: совсем недавно Иржи лично убедился в том, что испанца ни в коем случае нельзя недооценивать. Две недели назад чех проиграл Баутисте-Агуту в рамках Кубка Дэвиса — 6:7, 4:6.

По правде говоря, нет никакой уверенности в том, что Легечка возьмет реванш. Кажется, Баутиста-Агут очень хорошо подготовился к заключительной части сезона.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.