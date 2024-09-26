Хорват Марин Чилич сыграет против японца Кея Нисикори в первом круге турнира в Токио (Япония). Матч пройдет 26 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Чилич — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чилич

Марин отныне обладатель очень мощного рекорда. В начале этой недели он взял титул в Ханчжоу в статусе 777-й ракетки мира и стал самым низкорейтинговым чемпионом в истории ATP.

Выступление хорвата действительно стало большим сюрпризом. Это был всего лишь третий его турнир после серьезной травмы колена, из-за которой пришлось пропустить весь прошлый сезон и большую часть текущего.

В финале соревнований в Ханчжоу 35-летний Чилич выиграл у китайца Чжичжэня Чжана на двух тай-брейках — 7:6, 7:6.

Кроме того, бывшая третья ракетка мира одержал победы над Закари Свайдой, Есихито Нисиокой, Ясутакой Утиямой и Брэндоном Накашимой.

Прогнозы на теннис

Больше всего удивила выносливость Чилича — он снова готов проводить по несколько затяжных матчей в течение недели.

Нисикори

Кей сыграет в Токио впервые с 2018 года. В 2012-м и 2014-м он стал чемпионом домашнего турнира.

Лучшим результатом японца после очередной травмы пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале.

В крупнейшем городе Квебека Нисикори выиграл у Алекса Микельсена, Стефаноса Циципаса и Нуну Боржеша, после чего уступил Маттео Арнальди.

После этого Нисикори сыграл на двух грунтовых «челленджерах» (на обоих дошел до четвертьфинала), провел один матч за сборную Японии в Кубке Дэвиса и уступил китайцу Цзюньчэну Шану на старте турнира в Чэнду.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Чилича в этом матче можно поставить за 2.28, победу Нисикори букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: Марин показал, что способен играть на прежнем уровне даже после серьезной травмы, но вполне вероятно, что он банально не успеет как следует восстановиться после недавнего финала в Ханчжоу. Кей может этим воспользоваться.

К слову, Нисикори ведет 9-6 в личных встречах с Чиличем. Но в самом памятном матче — в финале US Open-2014 — победу одержал хорват.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.