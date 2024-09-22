Утияма
Ясутака впервые за долгое время прошел сразу два раунда на турнире ATP. При этом с учетом квалификации он провел в Ханчжоу уже четыре матча.
Кроме того, японский теннисист стал автором одной из главных сенсаций недели. Во втором круге он выиграл у бывшей четвертой ракетки мира Хольгера Руне.
Примечательно, что Утияме хватило двух сетов для победы над датчанином — 7:5, 6:4.
Утияма воспользовался ужасной игрой соперника на подаче, реализовав четыре брейк-пойнта из 14-ти.
На следующей неделе Ясутака вернется в топ-150.
Чилич
Марин тем временем прошел два раунда на уровне ATP впервые с октября 2022 года.
В прошлом году и в первой половине текущего сезона хорватский теннисист не играл из-за серьезной травмы колена.
В первом круге Чилич одержал волевую победу над американцем Закари Свайдой — 5:7, 6:3, 6:0.
В следующем матче, вопреки ожиданиям, бывшая третья ракетка мира уверенно выиграл у японца Есихито Нисиоки — 6:4, 6:1.
В начале сентября 35-летний Чилич выиграл два матча на «челленджере» во французском Кассисе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Утияму в этом матче можно поставить за 2.68, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.47.
Прогноз: японец в матче с Руне еще раз напомнил, что рейтинг порой очень сильно вводит в заблуждение. Но в данном случае мы все же считаем, что опытнейший хорват справится с Утиямой.
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Рекомендуемая ставка: победа Чилича + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.