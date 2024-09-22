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    Чилич тоже проиграет Утияме?

    Утияма — Чилич. Ставка (к. 2.18) и прогноз на турнир в Ханчжоу 22 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Утияма — Чилич
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    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против японца Ясутаки Утиямы в четвертьфинале турнира в Ханчжоу (Китай). Матч пройдет 22 сентября, начало — в 10:00 мск. Ставка и прогноз на матч Утияма — Чилич, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Утияма

    Ясутака впервые за долгое время прошел сразу два раунда на турнире ATP. При этом с учетом квалификации он провел в Ханчжоу уже четыре матча.

    Кроме того, японский теннисист стал автором одной из главных сенсаций недели. Во втором круге он выиграл у бывшей четвертой ракетки мира Хольгера Руне.

    Примечательно, что Утияме хватило двух сетов для победы над датчанином — 7:5, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    Утияма воспользовался ужасной игрой соперника на подаче, реализовав четыре брейк-пойнта из 14-ти.

    На следующей неделе Ясутака вернется в топ-150.

    Чилич

    Марин тем временем прошел два раунда на уровне ATP впервые с октября 2022 года.

    В прошлом году и в первой половине текущего сезона хорватский теннисист не играл из-за серьезной травмы колена.

    В первом круге Чилич одержал волевую победу над американцем Закари Свайдой — 5:7, 6:3, 6:0.

    В следующем матче, вопреки ожиданиям, бывшая третья ракетка мира уверенно выиграл у японца Есихито Нисиоки — 6:4, 6:1.

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    В начале сентября 35-летний Чилич выиграл два матча на «челленджере» во французском Кассисе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Утияму в этом матче можно поставить за 2.68, победу Чилича букмекеры предлагают за 1.47.

    Прогноз: японец в матче с Руне еще раз напомнил, что рейтинг порой очень сильно вводит в заблуждение. Но в данном случае мы все же считаем, что опытнейший хорват справится с Утиямой.

    Рекомендуемая ставка: победа Чилича + тотал геймов больше 20,5 за 2.18.

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    Утияма — Чилич: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 22.09.2024. Прогнозы на теннис. Чилич тоже проиграет Утияме?
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