Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Хейли Баптист во втором круге турнира WTA в Сеуле (Южная Корея). Матч пройдёт 19 сентября, начало — в 4:00 мск. Ставка и прогноз на матч Касаткина — Баптист, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Касаткина

Ведущая теннисистка России Дарья Касаткина стартует на турнире в Сеуле со второго раунда. На этой стадии россянка сразится с Хейли Баптист из США.

Российская спортсменка без игровой практики практически месяц. После вылета с US Open Касаткина больше не участвовала в турнирах.

На Открытом чемпионате США Дарья Касаткина дошла лишь до второго круга, где проиграла американке Пэйтон Стирнс (1:6, 6:7). На корте тогда соперницы провели 1 час 23 минуты.

Прогнозы на теннис

В женской теннисной ассоциации Касаткина занимает 13 место.

Баптист

В первом круге рейтингового турнира в Сеуле Хейли Баптист выиграла у соотечественницы Слоан Стивенс (7:6, 6:2). Время продолжалась 1 час 38 минут.

По ходу матча Баптист выполнила 7 эйсов, совершила 3 ошибки на собственной подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.

На US Open американка не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающей битве за выход в основную сетку австралийке Майе Джойнт (2:6, 1:6).

Хейли Баптист занимает 105 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.29, победу Баптист букмекеры предлагают за 3.66.

Прогноз: Дарья Касаткина выше классом своей соперницы. Даже отсутствие игровой практики не должно помешать российской теннисистке одержать победу в предстоящей встрече.

Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-4.5) с коэффициентом 1.80.