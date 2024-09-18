Касаткина
Ведущая теннисистка России Дарья Касаткина стартует на турнире в Сеуле со второго раунда. На этой стадии россянка сразится с Хейли Баптист из США.
Российская спортсменка без игровой практики практически месяц. После вылета с US Open Касаткина больше не участвовала в турнирах.
На Открытом чемпионате США Дарья Касаткина дошла лишь до второго круга, где проиграла американке Пэйтон Стирнс (1:6, 6:7). На корте тогда соперницы провели 1 час 23 минуты.
В женской теннисной ассоциации Касаткина занимает 13 место.
Баптист
В первом круге рейтингового турнира в Сеуле Хейли Баптист выиграла у соотечественницы Слоан Стивенс (7:6, 6:2). Время продолжалась 1 час 38 минут.
По ходу матча Баптист выполнила 7 эйсов, совершила 3 ошибки на собственной подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.
На US Open американка не смогла пройти квалификацию, проиграв в решающей битве за выход в основную сетку австралийке Майе Джойнт (2:6, 1:6).
Хейли Баптист занимает 105 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Касаткину в этом матче можно поставить за 1.29, победу Баптист букмекеры предлагают за 3.66.
Прогноз: Дарья Касаткина выше классом своей соперницы. Даже отсутствие игровой практики не должно помешать российской теннисистке одержать победу в предстоящей встрече.
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Рекомендуемая ставка: Фора Касаткиной (-4.5) с коэффициентом 1.80.