Калинина
Украинская теннисистка по-прежнему находится рядом с топ-50 благодаря, прежде всего, неплохим результатам в первой половине сезона.
Летом Калинина достойно выступила только на грунте в Праге — здесь она дошла до четвертьфинала.
На остальных турнирах Ангелина в лучшем случае проходила первый раунд.
В августе Калинина не выиграла ни одного матча в Цинциннати и Монтеррее. На Открытом чемпионате США 52-я ракетка мира одержала победу над француженкой Осеан Доден в матче первого круга, после чего уступила Элине Свитолиной со счетом 1:6, 2:6.
Сарасуа
Рената тем временем не так давно дебютировала в топ-90. Новую неделю она начнет в статусе 85-й ракетки мира.
Мексиканская теннисистка тоже прошла один раунд на US Open — выиграла у француженки Каролин Гарсия. Дальше было поражение от бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки.
Летом главным успехом Сарасуа стал выход в финале турнира ITF в американском Кэри.
Но также стоит отметить, что в этом году 26-летняя Сарасуа до сих пор выиграла лишь два матча на харде на уровне основной сетки WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Калинину в этом матче можно поставить за 1.58, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.39.
Прогноз: украинка периодически демонстрирует неплохой теннис даже в матчах против топовых соперниц, но в целом она чересчур непредсказуема. Не факт, что Калинина подтвердит статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.