Украинка Ангелина Калинина сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинина — Сарасуа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Калинина

Украинская теннисистка по-прежнему находится рядом с топ-50 благодаря, прежде всего, неплохим результатам в первой половине сезона.

Летом Калинина достойно выступила только на грунте в Праге — здесь она дошла до четвертьфинала.

На остальных турнирах Ангелина в лучшем случае проходила первый раунд.

Прогнозы на теннис

В августе Калинина не выиграла ни одного матча в Цинциннати и Монтеррее. На Открытом чемпионате США 52-я ракетка мира одержала победу над француженкой Осеан Доден в матче первого круга, после чего уступила Элине Свитолиной со счетом 1:6, 2:6.

Сарасуа

Рената тем временем не так давно дебютировала в топ-90. Новую неделю она начнет в статусе 85-й ракетки мира.

Мексиканская теннисистка тоже прошла один раунд на US Open — выиграла у француженки Каролин Гарсия. Дальше было поражение от бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки.

Летом главным успехом Сарасуа стал выход в финале турнира ITF в американском Кэри.

Но также стоит отметить, что в этом году 26-летняя Сарасуа до сих пор выиграла лишь два матча на харде на уровне основной сетки WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Калинину в этом матче можно поставить за 1.58, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.39.

Прогноз: украинка периодически демонстрирует неплохой теннис даже в матчах против топовых соперниц, но в целом она чересчур непредсказуема. Не факт, что Калинина подтвердит статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.