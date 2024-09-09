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    Калинина проиграет мексиканке Сарасуа?

    Калинина — Сарасуа: прогноз и ставка — 09.09.2024

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    Прогноз и ставки на Калинина — Сарасуа
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    Ангелина Калинина
    Украинка Ангелина Калинина сыграет против мексиканки Ренаты Сарасуа в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Калинина — Сарасуа, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Калинина

    Украинская теннисистка по-прежнему находится рядом с топ-50 благодаря, прежде всего, неплохим результатам в первой половине сезона.

    Летом Калинина достойно выступила только на грунте в Праге — здесь она дошла до четвертьфинала.

    На остальных турнирах Ангелина в лучшем случае проходила первый раунд.

    Прогнозы на теннис

    В августе Калинина не выиграла ни одного матча в Цинциннати и Монтеррее. На Открытом чемпионате США 52-я ракетка мира одержала победу над француженкой Осеан Доден в матче первого круга, после чего уступила Элине Свитолиной со счетом 1:6, 2:6.

    Сарасуа

    Рената тем временем не так давно дебютировала в топ-90. Новую неделю она начнет в статусе 85-й ракетки мира.

    Мексиканская теннисистка тоже прошла один раунд на US Open — выиграла у француженки Каролин Гарсия. Дальше было поражение от бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки.

    Летом главным успехом Сарасуа стал выход в финале турнира ITF в американском Кэри.

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    Но также стоит отметить, что в этом году 26-летняя Сарасуа до сих пор выиграла лишь два матча на харде на уровне основной сетки WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Калинину в этом матче можно поставить за 1.58, победу Сарасуа букмекеры предлагают за 2.39.

    Прогноз: украинка периодически демонстрирует неплохой теннис даже в матчах против топовых соперниц, но в целом она чересчур непредсказуема. Не факт, что Калинина подтвердит статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.92.

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    Калинина — Сарасуа: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на теннис. Калинина проиграет мексиканке Сарасуа?
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