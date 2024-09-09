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    Френх хватит двух сетов для победы над Бектас?

    Бектас — Френх: прогноз и ставка — 09.09.2024

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    Магдалена Френх
    Американка Эмина Бектас сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бектас — Френх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Бектас

    Эмина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире WTA 125 в Гвадалахаре.

    В первых раундах у американки была не самая сложная сетка, а в 1/4 финала она проиграла словацкой теннисистке Каролине Шмидловой.

    При этом Бектас впервые почти за четыре месяца выиграла больше одного матча.

    В мае Бектас выиграла турнир ITF в Куруме (Япония), а также дошла до финала в Фукуоке.

    Прогнозы на теннис

    На уровне основной сетки WTA 250 и выше Эмина в этом году выиграла лишь один матч.

    Френх

    Магдалена тем временем закрепилась в топ-50. Новую неделю она начнет в статусе 43-й ракетки мира.

    В конце июля польская теннисистка дошла до финала на грунтовом турнире в Праге. В решающем матче ее разгромила соотечественница Магда Линетт.

    В августе Френх выиграла по одному матчу в основной сетке на «тысячниках» в Торонто и Цинциннати.

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    Но ее лучшим результатом в прошлом месяце стал выход в четвертьфинала в мексиканском Монтеррее.

    Также стоит отметить, что в 2024-м Френх прошла три раунда на Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бектас в этом матче можно поставить за 3.16, победу Френх букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: в подобных матчах никогда нет полной уверенности в победе фаворита, однако в данном случае мы считаем, что польская теннисистка обыграет американку, которая в последнее время вообще не впечатляет.

    Рекомендуемая ставка: победа Френх в двух сетах за 1.96.

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    Бектас — Френх: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Прогнозы на теннис. Френх хватит двух сетов для победы над Бектас?
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