Бектас
Эмина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире WTA 125 в Гвадалахаре.
В первых раундах у американки была не самая сложная сетка, а в 1/4 финала она проиграла словацкой теннисистке Каролине Шмидловой.
При этом Бектас впервые почти за четыре месяца выиграла больше одного матча.
В мае Бектас выиграла турнир ITF в Куруме (Япония), а также дошла до финала в Фукуоке.
На уровне основной сетки WTA 250 и выше Эмина в этом году выиграла лишь один матч.
Френх
Магдалена тем временем закрепилась в топ-50. Новую неделю она начнет в статусе 43-й ракетки мира.
В конце июля польская теннисистка дошла до финала на грунтовом турнире в Праге. В решающем матче ее разгромила соотечественница Магда Линетт.
В августе Френх выиграла по одному матчу в основной сетке на «тысячниках» в Торонто и Цинциннати.
Но ее лучшим результатом в прошлом месяце стал выход в четвертьфинала в мексиканском Монтеррее.
Также стоит отметить, что в 2024-м Френх прошла три раунда на Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бектас в этом матче можно поставить за 3.16, победу Френх букмекеры предлагают за 1.36.
Прогноз: в подобных матчах никогда нет полной уверенности в победе фаворита, однако в данном случае мы считаем, что польская теннисистка обыграет американку, которая в последнее время вообще не впечатляет.
- 2.62Синнер — Фриц: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.98Мертенс — Захарова: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.39Блинкова — Соррибес-Тормо: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Френх в двух сетах за 1.96.