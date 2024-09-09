Американка Эмина Бектас сыграет против польки Магдалены Френх в первом круге турнира WTA 500 в Гвадалахаре (Мексика). Матч пройдет 9 сентября, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бектас — Френх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бектас

Эмина на прошлой неделе дошла до четвертьфинала на турнире WTA 125 в Гвадалахаре.

В первых раундах у американки была не самая сложная сетка, а в 1/4 финала она проиграла словацкой теннисистке Каролине Шмидловой.

При этом Бектас впервые почти за четыре месяца выиграла больше одного матча.

В мае Бектас выиграла турнир ITF в Куруме (Япония), а также дошла до финала в Фукуоке.

Прогнозы на теннис

На уровне основной сетки WTA 250 и выше Эмина в этом году выиграла лишь один матч.

Френх

Магдалена тем временем закрепилась в топ-50. Новую неделю она начнет в статусе 43-й ракетки мира.

В конце июля польская теннисистка дошла до финала на грунтовом турнире в Праге. В решающем матче ее разгромила соотечественница Магда Линетт.

В августе Френх выиграла по одному матчу в основной сетке на «тысячниках» в Торонто и Цинциннати.

Но ее лучшим результатом в прошлом месяце стал выход в четвертьфинала в мексиканском Монтеррее.

Также стоит отметить, что в 2024-м Френх прошла три раунда на Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бектас в этом матче можно поставить за 3.16, победу Френх букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: в подобных матчах никогда нет полной уверенности в победе фаворита, однако в данном случае мы считаем, что польская теннисистка обыграет американку, которая в последнее время вообще не впечатляет.

Рекомендуемая ставка: победа Френх в двух сетах за 1.96.