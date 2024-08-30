Китаянка Циньвэнь Чжэн и немка Юле Нимайер встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Чжэн — Нимайер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Циньвэнь Чжэн

За последний год Циньвэнь Чжэн совершила стремительный прыжок к элите женского большого тенниса.

Она по делу выиграла Олимпиаду, а Китай получил очередную золотую награду оттуда, откуда совсем не ждал.

В Нью-Йорк она приехала с самыми серьезными намерениями, и с первых матчей начала их воплощать в жизнь. Уже пройдены Элина Андреева и Аманда Анисимова.

Победы были добыты в трех сетах, поэтому в матче против немки китаянка постарается завершить игру в двух партиях.

Юле Нимайер

Никто не ожидал увидеть немку Нимайер на такой стадии турнира, но она в полной боевой готовности приехала в США.

Прогнозы и ставки на US Open

В первом круге была довольно серьезная соперница по имени Даяна Ястремская, и матч мог склониться, как в одну, так и в другую сторону.

В итоге победительницей вышла немка, а затем на положительном эмоциональном заряде она не оставила живого места от японки Учижимы.

С Чжэн будет очень сложно, и действительно серьезных аргументов, чтобы победить, у Нимайер не проглядывается.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Чжэн — 1.12, победа Нимайер — 6.60.

Прогноз: Чжэн не упустит шанс одержать легкую победу

Ставка: Ф1 (-6) за 2.15

Альтернативный прогноз: Намеков на борьбу не будет

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.50