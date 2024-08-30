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    Нимайер окажет сопротивление китаянке?

    Чжэн — Нимайер: прогноз и ставка, новости. Сегодня в 18:00

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    Прогноз и ставки на Чжэн — Нимайер
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    Юле Нимайер
    Китаянка Циньвэнь Чжэн и немка Юле Нимайер встретятся в третьем круге «US Open». Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск Ставка и прогноз на матч Чжэн — Нимайер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Циньвэнь Чжэн

    За последний год Циньвэнь Чжэн совершила стремительный прыжок к элите женского большого тенниса.

    Она по делу выиграла Олимпиаду, а Китай получил очередную золотую награду оттуда, откуда совсем не ждал.

    В Нью-Йорк она приехала с самыми серьезными намерениями, и с первых матчей начала их воплощать в жизнь. Уже пройдены Элина Андреева и Аманда Анисимова.

    Победы были добыты в трех сетах, поэтому в матче против немки китаянка постарается завершить игру в двух партиях.

    Юле Нимайер

    Никто не ожидал увидеть немку Нимайер на такой стадии турнира, но она в полной боевой готовности приехала в США.

    Прогнозы и ставки на US Open

    В первом круге была довольно серьезная соперница по имени Даяна Ястремская, и матч мог склониться, как в одну, так и в другую сторону.

    В итоге победительницей вышла немка, а затем на положительном эмоциональном заряде она не оставила живого места от японки Учижимы.

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    С Чжэн будет очень сложно, и действительно серьезных аргументов, чтобы победить, у Нимайер не проглядывается.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Чжэн — 1.12, победа Нимайер — 6.60.

    Прогноз: Чжэн не упустит шанс одержать легкую победу

    Ставка: Ф1 (-6) за 2.15

    Альтернативный прогноз: Намеков на борьбу не будет

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.50

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    Чжэн — Нимайер: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 30.08.2024. Прогнозы на теннис. Нимайер окажет сопротивление китаянке?
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