Циньвэнь Чжэн
За последний год Циньвэнь Чжэн совершила стремительный прыжок к элите женского большого тенниса.
Она по делу выиграла Олимпиаду, а Китай получил очередную золотую награду оттуда, откуда совсем не ждал.
В Нью-Йорк она приехала с самыми серьезными намерениями, и с первых матчей начала их воплощать в жизнь. Уже пройдены Элина Андреева и Аманда Анисимова.
Победы были добыты в трех сетах, поэтому в матче против немки китаянка постарается завершить игру в двух партиях.
Юле Нимайер
Никто не ожидал увидеть немку Нимайер на такой стадии турнира, но она в полной боевой готовности приехала в США.
В первом круге была довольно серьезная соперница по имени Даяна Ястремская, и матч мог склониться, как в одну, так и в другую сторону.
В итоге победительницей вышла немка, а затем на положительном эмоциональном заряде она не оставила живого места от японки Учижимы.
С Чжэн будет очень сложно, и действительно серьезных аргументов, чтобы победить, у Нимайер не проглядывается.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в китаянку в этом поединке: победа Чжэн — 1.12, победа Нимайер — 6.60.
Прогноз: Чжэн не упустит шанс одержать легкую победу
- 1.98Марожан — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 02:00
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Ставка: Ф1 (-6) за 2.15
Альтернативный прогноз: Намеков на борьбу не будет
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.50