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    У Сафиуллина будут проблемы в матче с 1848-й ракеткой мира?

    Форбс — Сафиуллин. Ставка (к. 1.82) и прогноз на US Open 27 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Форбс — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Мэттью Форбса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Форбс — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Форбс

    Мэттью Форбс — один из тех, кому организаторы американского мэйджора предоставили wild card.

    Возможно, парень действительно талантлив, но это все равно не может не удивлять.

    Достаточно одного факта: 18-летний Форбс занимает в рейтинге всего лишь 1848-е месо.

    А всё дело в том, что Мэттью пока не провел ни одного матча даже на уровне «челленджеров». В 2024-м он сыграл всего лишь пять матчей на «фьючерсах».

    Прогнозы и ставки на US Open

    В общем, сложно сказать, на что способен этот американский тенисист, о котором вообще никто ничего не знает.

    Сафиуллин

    Роман тем временем, как и в прошлом году, попал сразу в основную сетку US Open.

    В этом сезоне российскому теннисисту пока не удалось развить прошлогодний успех, однако благодаря недавней победы на «челленджере» в Кэри он закрепился в топ-60.

    Но остальные турниры на харде в Северной Америке Сафиуллин провел слабо: проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине на старте «Мастерса» в Монреале и уступил Кристоферу Юбэнксу во втором круге в Уинстон-Сейлеме.

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    В этом году лучшим результатом Сафиуллина на твердом покрытии пока остается выход в полуфинал турнира в австралийском Брисбене.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Сафиуллин спокойно подтвердит статус фаворита. На Форбса можно поставить за 18.00.

    Прогноз: возможно, Форбс и правда невероятно талантлив, но пока мы все равно уверены в том, что у Романа не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина + тотал геймов меньше 26,5 за 1.82.

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    Форбс — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на теннис. У Сафиуллина будут проблемы в матче с 1848-й ракеткой мира?
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