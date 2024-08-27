Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против американца Мэттью Форбса в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 27 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Форбс — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Форбс

Мэттью Форбс — один из тех, кому организаторы американского мэйджора предоставили wild card.

Возможно, парень действительно талантлив, но это все равно не может не удивлять.

Достаточно одного факта: 18-летний Форбс занимает в рейтинге всего лишь 1848-е месо.

А всё дело в том, что Мэттью пока не провел ни одного матча даже на уровне «челленджеров». В 2024-м он сыграл всего лишь пять матчей на «фьючерсах».

Прогнозы и ставки на US Open

В общем, сложно сказать, на что способен этот американский тенисист, о котором вообще никто ничего не знает.

Сафиуллин

Роман тем временем, как и в прошлом году, попал сразу в основную сетку US Open.

В этом сезоне российскому теннисисту пока не удалось развить прошлогодний успех, однако благодаря недавней победы на «челленджере» в Кэри он закрепился в топ-60.

Но остальные турниры на харде в Северной Америке Сафиуллин провел слабо: проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине на старте «Мастерса» в Монреале и уступил Кристоферу Юбэнксу во втором круге в Уинстон-Сейлеме.

В этом году лучшим результатом Сафиуллина на твердом покрытии пока остается выход в полуфинал турнира в австралийском Брисбене.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Сафиуллин спокойно подтвердит статус фаворита. На Форбса можно поставить за 18.00.

Прогноз: возможно, Форбс и правда невероятно талантлив, но пока мы все равно уверены в том, что у Романа не будет серьезных проблем в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина + тотал геймов меньше 26,5 за 1.82.