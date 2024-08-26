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    Легечка дожмет Фучовича только в пятом сете?

    Фучович — Легечка. Ставка (к. 2.41) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фучович — Легечка
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    Иржи Легечка
    Чех Иржи Легечка сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Легечка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Фучович

    Мартон на неделе перед американским мэйджором не очень удачно выступил в Уинстон-Сейлеме — проиграл во втором раунде американцу Алексу Микельсену.

    На «Мастерсе» в Цинциннати венгерский теннисист не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде французу Корентену Муте.

    Ну и в целом можно сказать, что Фучович в этом голу слабо играет на харде.

    До сих пор в 2024-м он провел на этом покрытии 13 матчей и одержал только шесть побед.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Но чересчур недооценивать Фучовича тоже нельзя. Например, в прошлом году он обыграл на старте US Open американца Себастьяна Корду.

    Легечка

    Иржи в середине августа вернулся в тур после неприятной травмы спины — у него был стрессовый перелом позвоночника, из-за которого пришлось пропустить три месяца.

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    • Но есть подозрение, что чеху действительно удалось решить эту проблему и набрать неплохую форму.

    На «Мастерсе» в Цинциннати Легечка дошел до третьего раунда, и в его ситуации это очень достойный результат.

    Главным событием стала победа Легечки над Даниилом Медведевым во втором раунде — 7:6, 6:4. В следующем матче Иржи уступил Фрэнсису Тиафо на решающем тай-брейке.

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    В двух предыдущих сезонах Легечка не прошел даже первый круг, но в этом году он вполне может пошуметь в Нью-Йорке.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.62, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.49.

    Прогноз: Иржи выиграет, но, скорее всего, венгерский теннисист тоже возьмет хотя бы один сет.

    Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал сетов больше 3,5 за 2.41.

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    Фучович — Легечка: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Легечка дожмет Фучовича только в пятом сете?
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