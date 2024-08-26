Чех Иржи Легечка сыграет против венгра Мартона Фучовича в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Фучович — Легечка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фучович

Мартон на неделе перед американским мэйджором не очень удачно выступил в Уинстон-Сейлеме — проиграл во втором раунде американцу Алексу Микельсену.

На «Мастерсе» в Цинциннати венгерский теннисист не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде французу Корентену Муте.

Ну и в целом можно сказать, что Фучович в этом голу слабо играет на харде.

До сих пор в 2024-м он провел на этом покрытии 13 матчей и одержал только шесть побед.

Прогнозы и ставки на US Open

Но чересчур недооценивать Фучовича тоже нельзя. Например, в прошлом году он обыграл на старте US Open американца Себастьяна Корду.

Легечка

Иржи в середине августа вернулся в тур после неприятной травмы спины — у него был стрессовый перелом позвоночника, из-за которого пришлось пропустить три месяца.

Но есть подозрение, что чеху действительно удалось решить эту проблему и набрать неплохую форму.

На «Мастерсе» в Цинциннати Легечка дошел до третьего раунда, и в его ситуации это очень достойный результат.

Главным событием стала победа Легечки над Даниилом Медведевым во втором раунде — 7:6, 6:4. В следующем матче Иржи уступил Фрэнсису Тиафо на решающем тай-брейке.

В двух предыдущих сезонах Легечка не прошел даже первый круг, но в этом году он вполне может пошуметь в Нью-Йорке.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.62, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.49.

Прогноз: Иржи выиграет, но, скорее всего, венгерский теннисист тоже возьмет хотя бы один сет.

Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал сетов больше 3,5 за 2.41.