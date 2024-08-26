Фучович
Мартон на неделе перед американским мэйджором не очень удачно выступил в Уинстон-Сейлеме — проиграл во втором раунде американцу Алексу Микельсену.
На «Мастерсе» в Цинциннати венгерский теннисист не смог пройти квалификацию, уступив в решающем раунде французу Корентену Муте.
Ну и в целом можно сказать, что Фучович в этом голу слабо играет на харде.
До сих пор в 2024-м он провел на этом покрытии 13 матчей и одержал только шесть побед.
Но чересчур недооценивать Фучовича тоже нельзя. Например, в прошлом году он обыграл на старте US Open американца Себастьяна Корду.
Легечка
Иржи в середине августа вернулся в тур после неприятной травмы спины — у него был стрессовый перелом позвоночника, из-за которого пришлось пропустить три месяца.
Но есть подозрение, что чеху действительно удалось решить эту проблему и набрать неплохую форму.
На «Мастерсе» в Цинциннати Легечка дошел до третьего раунда, и в его ситуации это очень достойный результат.
Главным событием стала победа Легечки над Даниилом Медведевым во втором раунде — 7:6, 6:4. В следующем матче Иржи уступил Фрэнсису Тиафо на решающем тай-брейке.
В двух предыдущих сезонах Легечка не прошел даже первый круг, но в этом году он вполне может пошуметь в Нью-Йорке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фучовича в этом матче можно поставить за 2.62, победу Легечки букмекеры предлагают за 1.49.
Прогноз: Иржи выиграет, но, скорее всего, венгерский теннисист тоже возьмет хотя бы один сет.
- 1.92Уго Карабельи — Фриц: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.08Мартерер — Зверев: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.13Хон — Соболенко: прогноз и ставкаПослезавтра в 04:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: победа Легечки + тотал сетов больше 3,5 за 2.41.