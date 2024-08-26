Американцы Фрэнсис Тиафо и Александр Ковачевич встретятся в первом круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ковачевич — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ковачевич

Александр впервые в карьере сыграет в основной сетке домашнего мэйджора.

В трех предыдущих сезонах Ковачевич безуспешно пытался пройти квалификацию, но в этом году он наконец-то закрепился в топ-100 и избежал участия в отборе.

В текущем сезоне у Ковачевича было несколько неплохих результатов на харде.

В январе 25-летний теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Australian Open, в феврале добрался до четвертьфинала в Лос-Кабосе и до второго круга в Акапулько.

Прогнозы и ставки на US Open

Что касается недавних турниров, то здесь стоит отметить его выступление в Вашингтоне. Ковачевич дошел до третьего круга, выиграв у Есихито Нисиоки и Роберто Карбальеса-Баэны.

Тиафо

Фрэнсис тем временем отправился в Нью-Йорк в статусе 20-й ракетки мира.

Американец вернулся в топ-20 после недавнего «Мастерса» в Цинциннати, на котором он сенсационно дошел до финала.

В решающем матче Тиафо проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 2:6). Но зато перед этим он остановил Алехандро Давидовича-Фокину, Лоренцо Музетти, Иржи Легечку, Хуберта Хуркача и Хольгера Руне.

Лучшим результатом Тиафо на US Open пока остается в выход в полуфинала в 2022 году. В 2023-м Фрэнсис добрался на домашнем мэйджоре до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 5.25, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: в начале августа Фрэнсис с трудом выиграл у Александра в Вашингтоне — 7:6, 4:6, 6:3. Но сейчас все равно нет сомнений, что Тиафо спокойно выйдет во второй круг. На «тысячнике» в Цинциннати он снова почувствовал уверенность в своих силах.

Рекомендуемая ставка: победа Тиафо в трех сетах за 2.22.