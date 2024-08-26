Ковачевич
Александр впервые в карьере сыграет в основной сетке домашнего мэйджора.
В трех предыдущих сезонах Ковачевич безуспешно пытался пройти квалификацию, но в этом году он наконец-то закрепился в топ-100 и избежал участия в отборе.
В текущем сезоне у Ковачевича было несколько неплохих результатов на харде.
В январе 25-летний теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Australian Open, в феврале добрался до четвертьфинала в Лос-Кабосе и до второго круга в Акапулько.
Что касается недавних турниров, то здесь стоит отметить его выступление в Вашингтоне. Ковачевич дошел до третьего круга, выиграв у Есихито Нисиоки и Роберто Карбальеса-Баэны.
Тиафо
Фрэнсис тем временем отправился в Нью-Йорк в статусе 20-й ракетки мира.
Американец вернулся в топ-20 после недавнего «Мастерса» в Цинциннати, на котором он сенсационно дошел до финала.
В решающем матче Тиафо проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 2:6). Но зато перед этим он остановил Алехандро Давидовича-Фокину, Лоренцо Музетти, Иржи Легечку, Хуберта Хуркача и Хольгера Руне.
Лучшим результатом Тиафо на US Open пока остается в выход в полуфинала в 2022 году. В 2023-м Фрэнсис добрался на домашнем мэйджоре до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 5.25, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.16.
Прогноз: в начале августа Фрэнсис с трудом выиграл у Александра в Вашингтоне — 7:6, 4:6, 6:3. Но сейчас все равно нет сомнений, что Тиафо спокойно выйдет во второй круг. На «тысячнике» в Цинциннати он снова почувствовал уверенность в своих силах.
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Рекомендуемая ставка: победа Тиафо в трех сетах за 2.22.