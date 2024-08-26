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    Тиафо дожмет Ковачевича только в пятом сете?

    Ковачевич — Тиафо. Ставка (к. 2.22) и прогноз на US Open 26 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ковачевич — Тиафо
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    Фрэнсис Тиафо
    Американцы Фрэнсис Тиафо и Александр Ковачевич встретятся в первом круге Окрытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ковачевич — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ковачевич

    Александр впервые в карьере сыграет в основной сетке домашнего мэйджора.

    В трех предыдущих сезонах Ковачевич безуспешно пытался пройти квалификацию, но в этом году он наконец-то закрепился в топ-100 и избежал участия в отборе.

    В текущем сезоне у Ковачевича было несколько неплохих результатов на харде.

    В январе 25-летний теннисист прошел квалификацию и выиграл один матч в основной сетке Australian Open, в феврале добрался до четвертьфинала в Лос-Кабосе и до второго круга в Акапулько.

    Прогнозы и ставки на US Open

    Что касается недавних турниров, то здесь стоит отметить его выступление в Вашингтоне. Ковачевич дошел до третьего круга, выиграв у Есихито Нисиоки и Роберто Карбальеса-Баэны.

    Тиафо

    Фрэнсис тем временем отправился в Нью-Йорк в статусе 20-й ракетки мира.

    Американец вернулся в топ-20 после недавнего «Мастерса» в Цинциннати, на котором он сенсационно дошел до финала.

    В решающем матче Тиафо проиграл итальянцу Яннику Синнеру (6:7, 2:6). Но зато перед этим он остановил Алехандро Давидовича-Фокину, Лоренцо Музетти, Иржи Легечку, Хуберта Хуркача и Хольгера Руне.

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    Лучшим результатом Тиафо на US Open пока остается в выход в полуфинала в 2022 году. В 2023-м Фрэнсис добрался на домашнем мэйджоре до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Ковачевича в этом матче можно поставить за 5.25, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: в начале августа Фрэнсис с трудом выиграл у Александра в Вашингтоне — 7:6, 4:6, 6:3. Но сейчас все равно нет сомнений, что Тиафо спокойно выйдет во второй круг. На «тысячнике» в Цинциннати он снова почувствовал уверенность в своих силах.

    Рекомендуемая ставка: победа Тиафо в трех сетах за 2.22.

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    Ковачевич — Тиафо: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 26.08.2024. Прогнозы на теннис. Тиафо дожмет Ковачевича только в пятом сете?
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