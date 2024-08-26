Американец Бен Шелтон сыграет против австрийца Доминика Тима в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 26 августа в Нью-Йорке, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шелтон — Тим, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шелтон

Бен в прошлом году сенсационно остановился на домашнем мэйджоре в шаге от финала.

С одной стороны, это, конечно, здорово, но сейчас эта мысль, скорее всего, напрягает американца.

Теперь Шелтону придется защищать 800 очков, без которых он окажется как минимум за пределами топ-20.

Вряд ли на этот раз Бен дойдет так далеко, но выиграть два-три матча он точно способен.

Прогнозы и ставки на US Open

Достаточно сказать, что 21-летний Шелтон добрался до четвертьфинала на недавнем «Мастерсе» в Цинциннати. При этом в 1/4-й он был очень близок к победе над Сашей Зверевым.

Ну и хард это именно то покрытие, на котором он показывает свой лучший теннис.

Тим

Доминик тем временем проведет на US Open один из последних матчей в карьере.

Как известно, весной австрийский теннисист сообщил, что больше не будет играть после этого сезона.

Тим так и не смог вернуться на прежний уровень после сложной травмы запястья. Более того, с недавних пор его снова беспокоит эта проблема.

В текущем сезоне Тим провел 22 матча и одержал только восемь побед. Текущая серия поражений чемпиона US Open-2020 составляет четыре матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры не сомневаются в уверенной победе Шелтона. На Тима можно поставить за 8.10.

Прогноз: в прошлом году Бен тоже играл против Доминика на US Open, только во втором раунде. Австриец в том матче здорово провел первый сет, но в начале второго снялся.

Вполне вероятно, что по такому же сценарию пройдет и предстоящая встреча. Тиму вряд ли хватит энергии на весь матч.

Рекомендуемая ставка: победа Шелтона в трех сетах за 1.88.