Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шевченко

Александр в последнее время совершенно не впечатляет, но ситуация в рейтинге пока не позволяет впадать в депрессию — эту неделю он начал в статусе 60-й ракетки мира.

На прошлой неделе представитель Казахстана провел первый за последние пять месяцев матч на харде — проиграл венгру Мартону Фучовичу (2:6, 4:6) на старте квалификации на «Мастерсе» в Цинциннати.

Теперь серия поражений Шевченко составляет четыре матча. Перед этим он уступил итальянцу Лучано Дардери во втором круге турнира в Гамбурге и не прошел ни раунда в Умаге и на олимпийском турнире в Париже.

Прогнозы на теннис

Также отметим, что в 2024-м Шевченко выиграл на харде четыре матча из 12-ти.

Каррено-Буста

Пабло тем временем на старте турнира не заметил представителя США Омни Кумара — 6:2, 6:0.

Примечательно, что матч продолжался всего лишь 58 минут. И это еще одно свидетельство того, что испанец стремительно приближается к своей оптимальной форме.

На прошлой неделе Каррено-Буста прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати — выиграл у Себастьяна Корды (7:5, 6:1) и Макса Перселла, после уступил в очень напряженном матче Саше Звереву (5:7, 6:7).

Кроме того, в начале месяца бывшая десятая ракетка мира прошел раунд на «тысячнике» в Монреале.

С учетом того, что он пропустил полтора года из-за неприятной травмы локтя, это действительно серьезные результаты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.87, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.42.

Прогноз: скорее всего, опытный испанец уверенно обыграет Шевченко, который никак не может преодолеть спад.

Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты в двух сетах за 2.08.