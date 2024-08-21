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    Сможет ли Шевченко выиграть у Каррено-Бусты?

    Шевченко — Каррено-Буста. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года

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    Пабло Каррено-Буста
    Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против испанца Пабло Каррено-Бусты во втором круге турнира в Уинстон-Сейлеме (США). Матч пройдет 21 августа, начало — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уинстон-Сейлем. Мужчины 21 Августа 2024 года

    Александр Шевченко (Россия)

  • Уинстон-Сейлем. Мужчины
    •  Александр Шевченко (Россия) 00:00 Пабло Карреньо-Буста

    Пабло Карреньо-Буста

  • Испания
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    Шевченко

    Александр в последнее время совершенно не впечатляет, но ситуация в рейтинге пока не позволяет впадать в депрессию — эту неделю он начал в статусе 60-й ракетки мира.

    На прошлой неделе представитель Казахстана провел первый за последние пять месяцев матч на харде — проиграл венгру Мартону Фучовичу (2:6, 4:6) на старте квалификации на «Мастерсе» в Цинциннати.

    Теперь серия поражений Шевченко составляет четыре матча. Перед этим он уступил итальянцу Лучано Дардери во втором круге турнира в Гамбурге и не прошел ни раунда в Умаге и на олимпийском турнире в Париже.

    Прогнозы на теннис

    Также отметим, что в 2024-м Шевченко выиграл на харде четыре матча из 12-ти.

    Каррено-Буста

    Пабло тем временем на старте турнира не заметил представителя США Омни Кумара — 6:2, 6:0.

    Примечательно, что матч продолжался всего лишь 58 минут. И это еще одно свидетельство того, что испанец стремительно приближается к своей оптимальной форме.

    На прошлой неделе Каррено-Буста прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати — выиграл у Себастьяна Корды (7:5, 6:1) и Макса Перселла, после уступил в очень напряженном матче Саше Звереву (5:7, 6:7).

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    Кроме того, в начале месяца бывшая десятая ракетка мира прошел раунд на «тысячнике» в Монреале.

    С учетом того, что он пропустил полтора года из-за неприятной травмы локтя, это действительно серьезные результаты.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.87, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.42.

    Прогноз: скорее всего, опытный испанец уверенно обыграет Шевченко, который никак не может преодолеть спад.

    Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты в двух сетах за 2.08.

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    Шевченко — Каррено-Буста. Ставка (к. 2.08) и прогноз на турнир в Уинстон-Сейлеме 21 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Шевченко — Каррено-Буста, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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