Александр Шевченко (Россия)
Пабло Карреньо-Буста
Шевченко
Александр в последнее время совершенно не впечатляет, но ситуация в рейтинге пока не позволяет впадать в депрессию — эту неделю он начал в статусе 60-й ракетки мира.
На прошлой неделе представитель Казахстана провел первый за последние пять месяцев матч на харде — проиграл венгру Мартону Фучовичу (2:6, 4:6) на старте квалификации на «Мастерсе» в Цинциннати.
Теперь серия поражений Шевченко составляет четыре матча. Перед этим он уступил итальянцу Лучано Дардери во втором круге турнира в Гамбурге и не прошел ни раунда в Умаге и на олимпийском турнире в Париже.
Также отметим, что в 2024-м Шевченко выиграл на харде четыре матча из 12-ти.
Каррено-Буста
Пабло тем временем на старте турнира не заметил представителя США Омни Кумара — 6:2, 6:0.
Примечательно, что матч продолжался всего лишь 58 минут. И это еще одно свидетельство того, что испанец стремительно приближается к своей оптимальной форме.
На прошлой неделе Каррено-Буста прошел два раунда на «Мастерсе» в Цинциннати — выиграл у Себастьяна Корды (7:5, 6:1) и Макса Перселла, после уступил в очень напряженном матче Саше Звереву (5:7, 6:7).
Кроме того, в начале месяца бывшая десятая ракетка мира прошел раунд на «тысячнике» в Монреале.
С учетом того, что он пропустил полтора года из-за неприятной травмы локтя, это действительно серьезные результаты.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 2.87, победу Каррено-Бусты букмекеры предлагают за 1.42.
Прогноз: скорее всего, опытный испанец уверенно обыграет Шевченко, который никак не может преодолеть спад.
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Рекомендуемая ставка: победа Каррено-Бусты в двух сетах за 2.08.