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    Сможет ли Эрика Андреева обыграть украинку Калинину?

    Андреева — Калинина. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Монтеррее 20 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Калинина
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    Эрика Андреева
    Россиянка Эрика Андреева сыграет против украинки Ангелины Калининой в первом круге турнира WTA 500 в Монтеррее (Мексика). Матч пройдет 20 августа, начало — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Монтеррей. Женщины 20 Августа 2024 года

    Эрика Андреева (Россия)

  • Монтеррей. Женщины
    •  Эрика Андреева (Россия) 00:30 Ангелина Калинина

    Ангелина Калинина

  • Украина
    •

    Андреева

    Эрика начала неделю в статусе 89-й ракетки мира, но пока слишком рано говорить о том, что ей удалось закрепиться в топ-100.

    В отличие от младшей сестры Мирры, она пока не может похвастаться серьезными результатами.

    В начале августа Андреева прошла квалификацию на «тысячнике» в Торонто, но в в основной сетке сразу проиграла 143-й ракетке мира Марине Стакушич.

    На турнире в Цинциннати Эрика уступила китаянке Яфань Ван (7:6, 3:6, 3:6) в решающем раунде квалификации.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне 20-летняя Андреева до сих пор выиграла лишь три матча на уровне основной сетки WTA.

    Калинина

    Украинская теннисистка этим летом до сих пор провела на харде лишь один матч.

    На прошлой неделе Калинина проиграла датчанке Каролине Возняцки (2:6, 4:6) в первом круге «тысячника» в Цинциннати.

    При этом стоит отметить, что в первой половине сезона у Ангелины было несколько неплохих результатов на твердом покрытии. Например, на турнире в Остане она дошла до полуфинала.

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    Но ее главным успехом на харде в 2024-м пока остается выход в четвертый круг «тысячника» в Майами. В третьем раунде она остановила Арину Соболенко. Правда, белорусская теннисистка в тот момент была в ужасном психологическом состоянии.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 2.23, победу Калининой букмекеры предлагают за 1.66.

    Прогноз: тяжело будет Эрики, в этом нет ни малейших сомнений. Украинка во что бы то ни стало постарается обыграть теннисистку из России.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

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    Андреева — Калинина. Ставка (к. 2.36) и прогноз на турнир в Монтеррее 20 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Андреева — Калинина, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.36
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