Брэндон Накасима
Андрей Рублёв
Накашима
Брэндон начал турнир с сенсационной победы над Тейлором Фрицем — 6:4, 4:6, 7:6.
В решающем сете оба здорово играли на подаче, почти не ошибались, но на тай-брейке Фриц все-таки дрогнул.
Во втором круге Накашима выиграл у француза Артура Фиса — 7:5, 7:6. В этом матче американец не отдал ни гейма на подаче, несмотря на то, что у соперника было шесть брейк-пойнтов.
Также стоит отметить, что прошлой неделе Накашима прошел два раунда в основной сетке «тысячника» в Монреале — выиграл у Дениса Шаповалова и Томми Пола.
Рублев
Андрей в первом матче одержал победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 6:3.
Несмотря на все опасения, россиянин уверенно разобрался с китайским теннисистом. Особенно порадовала его игра на подаче — у соперника не было ни одного брейк-пойнта.
Поводом для опасений было поражение Рублева от Алексея Попырина в финале недавнего «Мастерса» в Монреале.
Рублев вышел на матч с Чжаном уже через день после встречи с австралийским теннисистом. Как ни странно, ему удалось подготовить себя в эмоциональном плане.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.78, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.
Прогноз: на прошлой неделе Андрей разгромил американца в Монреале — 6:2, 6:2. Это был реванш за весеннее поражение в Барселоне.
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Накашима отлично провел два предыдущих матча в Цинциннати, но мы считаем, что на этот раз ему тоже не удастся удивить российского теннисиста.
Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-3,0) за 2.01.