Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Накашима

Брэндон начал турнир с сенсационной победы над Тейлором Фрицем — 6:4, 4:6, 7:6.

В решающем сете оба здорово играли на подаче, почти не ошибались, но на тай-брейке Фриц все-таки дрогнул.

Во втором круге Накашима выиграл у француза Артура Фиса — 7:5, 7:6. В этом матче американец не отдал ни гейма на подаче, несмотря на то, что у соперника было шесть брейк-пойнтов.

Прогнозы на теннис

Также стоит отметить, что прошлой неделе Накашима прошел два раунда в основной сетке «тысячника» в Монреале — выиграл у Дениса Шаповалова и Томми Пола.

Рублев

Андрей в первом матче одержал победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 6:3.

Несмотря на все опасения, россиянин уверенно разобрался с китайским теннисистом. Особенно порадовала его игра на подаче — у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

Поводом для опасений было поражение Рублева от Алексея Попырина в финале недавнего «Мастерса» в Монреале.

Рублев вышел на матч с Чжаном уже через день после встречи с австралийским теннисистом. Как ни странно, ему удалось подготовить себя в эмоциональном плане.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.78, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.

Прогноз: на прошлой неделе Андрей разгромил американца в Монреале — 6:2, 6:2. Это был реванш за весеннее поражение в Барселоне.

Накашима отлично провел два предыдущих матча в Цинциннати, но мы считаем, что на этот раз ему тоже не удастся удивить российского теннисиста.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-3,0) за 2.01.