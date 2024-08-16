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    Рублев снова обыграет Накашиму с разгромным счетом?

    Накашима — Рублев. Ставка (к. 2.01) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 16 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Накашима — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Брэндона Накашимы в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 16 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Накашима — Рублев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 16 Августа 2024 года

    Брэндон Накасима

  • США
    •  Брэндон Накасима 18:00 Андрей Рублёв

    Андрей Рублёв

  • Россия
    •

    Накашима

    Брэндон начал турнир с сенсационной победы над Тейлором Фрицем — 6:4, 4:6, 7:6.

    В решающем сете оба здорово играли на подаче, почти не ошибались, но на тай-брейке Фриц все-таки дрогнул.

    Во втором круге Накашима выиграл у француза Артура Фиса — 7:5, 7:6. В этом матче американец не отдал ни гейма на подаче, несмотря на то, что у соперника было шесть брейк-пойнтов.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит отметить, что прошлой неделе Накашима прошел два раунда в основной сетке «тысячника» в Монреале — выиграл у Дениса Шаповалова и Томми Пола.

    Рублев

    Андрей в первом матче одержал победу над Чжичжэнем Чжаном — 6:4, 6:3.

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    • Несмотря на все опасения, россиянин уверенно разобрался с китайским теннисистом. Особенно порадовала его игра на подаче — у соперника не было ни одного брейк-пойнта.

    Поводом для опасений было поражение Рублева от Алексея Попырина в финале недавнего «Мастерса» в Монреале.

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    Рублев вышел на матч с Чжаном уже через день после встречи с австралийским теннисистом. Как ни странно, ему удалось подготовить себя в эмоциональном плане.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Накашиму в этом матче можно поставить за 2.78, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.44.

    Прогноз: на прошлой неделе Андрей разгромил американца в Монреале — 6:2, 6:2. Это был реванш за весеннее поражение в Барселоне.

    Накашима отлично провел два предыдущих матча в Цинциннати, но мы считаем, что на этот раз ему тоже не удастся удивить российского теннисиста.

    Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-3,0) за 2.01.

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