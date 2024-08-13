Американцы Тейлор Фриц и Брэндон Накашима в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фриц

Тейлор на прошлой неделе максимально неудачно провел «тысячник» в Монреале. В его случае поражение уже во втором раунде — это действительно провал.

Американец начал с разгромной победы над аргентинцем Мариано Навоне, но уже в следующем матче проиграл Себастьяну Корде (4:6, 6:7).

В текущем сезоне наметилась не очень приятная для Фрица тенденция — он регулярно проигрывает соперникам из топ-20 или тем, кто уже в ближайшее время может там оказаться.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Фриц выиграл на харде 12 матчей из 18-ти, а его лучшими результатами в 2024-м на этом покрытии пока остаются четвертьфинал на Australian Open и победа в Делрэй-Бич.

Накашима

Брэндон тем временем за последние несколько недель успел сыграть на трех турнирах с твердым покрытием.

Самое главное, что с каждым разом он играет все лучше и лучше. Сначала американец уступил на старте турнира в Атланте, потом выиграл один матч в Вашингтоне, а на «Мастерсе» в Монреале ему удалось добраться до третьего круга.

В столице Квебека Накашима уверенно прошел квалификацию и обыграл в основной сетке Томми Пола и Дениса Шаповалова, после чего потерпел поражение от Андрея Рублева (2:6, 2:6).

Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Накашима не смог пройти первый круг в Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.37, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.10.

Прогноз: скорее всего, Тейлор обыграет соотечественника. Но при этом почти нет сомнений в том, что матч получится напряженным.

Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.