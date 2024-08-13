Тейлор Фритц
Брэндон Накасима
Фриц
Тейлор на прошлой неделе максимально неудачно провел «тысячник» в Монреале. В его случае поражение уже во втором раунде — это действительно провал.
Американец начал с разгромной победы над аргентинцем Мариано Навоне, но уже в следующем матче проиграл Себастьяну Корде (4:6, 6:7).
В текущем сезоне наметилась не очень приятная для Фрица тенденция — он регулярно проигрывает соперникам из топ-20 или тем, кто уже в ближайшее время может там оказаться.
В текущем сезоне Фриц выиграл на харде 12 матчей из 18-ти, а его лучшими результатами в 2024-м на этом покрытии пока остаются четвертьфинал на Australian Open и победа в Делрэй-Бич.
Накашима
Брэндон тем временем за последние несколько недель успел сыграть на трех турнирах с твердым покрытием.
Самое главное, что с каждым разом он играет все лучше и лучше. Сначала американец уступил на старте турнира в Атланте, потом выиграл один матч в Вашингтоне, а на «Мастерсе» в Монреале ему удалось добраться до третьего круга.
В столице Квебека Накашима уверенно прошел квалификацию и обыграл в основной сетке Томми Пола и Дениса Шаповалова, после чего потерпел поражение от Андрея Рублева (2:6, 2:6).
Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Накашима не смог пройти первый круг в Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.37, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.10.
Прогноз: скорее всего, Тейлор обыграет соотечественника. Но при этом почти нет сомнений в том, что матч получится напряженным.
- 2.10Рублев — Попырин: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.88Музетти — Харри: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.27Давидович-Фокина — Тиафо: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.