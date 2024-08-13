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    Сможет ли Фриц выиграть у Накашимы?

    Фриц — Накашима. Ставка (к. 1.98) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 13 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фриц — Накашима
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    Тейлор Фриц
    Американцы Тейлор Фриц и Брэндон Накашима в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 13 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фриц — Накашима, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Цинциннати. Мужчины 13 Августа 2024 года

    Тейлор Фритц

  • США
    •  Тейлор Фритц 17:00 Брэндон Накасима

    Брэндон Накасима

  • США
    •

    Фриц

    Тейлор на прошлой неделе максимально неудачно провел «тысячник» в Монреале. В его случае поражение уже во втором раунде — это действительно провал.

    Американец начал с разгромной победы над аргентинцем Мариано Навоне, но уже в следующем матче проиграл Себастьяну Корде (4:6, 6:7).

    В текущем сезоне наметилась не очень приятная для Фрица тенденция — он регулярно проигрывает соперникам из топ-20 или тем, кто уже в ближайшее время может там оказаться.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Фриц выиграл на харде 12 матчей из 18-ти, а его лучшими результатами в 2024-м на этом покрытии пока остаются четвертьфинал на Australian Open и победа в Делрэй-Бич.

    Накашима

    Брэндон тем временем за последние несколько недель успел сыграть на трех турнирах с твердым покрытием.

    Самое главное, что с каждым разом он играет все лучше и лучше. Сначала американец уступил на старте турнира в Атланте, потом выиграл один матч в Вашингтоне, а на «Мастерсе» в Монреале ему удалось добраться до третьего круга.

    В столице Квебека Накашима уверенно прошел квалификацию и обыграл в основной сетке Томми Пола и Дениса Шаповалова, после чего потерпел поражение от Андрея Рублева (2:6, 2:6).

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    Также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Накашима не смог пройти первый круг в Цинциннати.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.37, победу Накашимы букмекеры предлагают за 3.10.

    Прогноз: скорее всего, Тейлор обыграет соотечественника. Но при этом почти нет сомнений в том, что матч получится напряженным.

    Рекомендуемая ставка: победа Фрица + тотал геймов больше 20,5 за 1.98.

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    Фриц — Накашима: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 13.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Фриц выиграть у Накашимы?
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