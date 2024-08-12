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    Хачанов продлит серию побед над Серундоло?

    Хачанов — Серундоло. Ставка (к. 2.28) и прогноз на «Мастерс» в Цинциннати 12 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Хачанов — Серундоло
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 12 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хачанов — Серундоло, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хачанов

    Карен по итогам минувшей недели остался за пределами топ-20. На «тысячнике» в Монреаль ему удалось выиграть лишь один матч.

    В первом круге российский теннисист одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло. Дальше было поражение от итальянца Маттео Арнальди — 5:7, 5:7.

    Хачанов на шестом подряд турнире не смог пройти дальше второго круга. Серия началась после грунтового «Мастерса» в Риме, на котором он выиграл два матча.

    Прогнозы на теннис

    Спад Хачанова, по правде говоря, настораживает. Вполне вероятно, что его снова беспокоит травма спины, из-за которой ему пришлось пропустить приличный кусок прошлого сезона.

    Серундоло

    Аргентинский теннисист тем временем проведет первый за четыре с половиной месяца матч на харде.

    На минувшей неделе аргентинец снялся с «Мастерса» в Монреале, решив немного перевести дыхание после очень изнурительного отрезка.

    В период с 15 по 31 июля Серундоло провел десять матчей. За это время он взял титул в хорватском Умаге, а также прошел по два раунда в Гамбурге и на олимпийском турнире в Париже.

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    В контексте предстоящей встречи с Кареном важно также отметить, что в этом году Серундоло до сих пор выиграл на харде лишь три матча из девяти.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.59, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.38.

    Прогноз: Карен ведет 5-0 в личных встречах с Франсиско. Ранее в этом году россиянин обыграл аргентинца в Майами, Монте-Карло и Риме.

    Несмотря на это, сейчас все равно нет уверенности в том, что Хачанов продлит эту серию побед. В последнее время он играет чересчур неуверенно.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

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    Хачанов — Серундоло: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 12.08.2024. Прогнозы на теннис. Хачанов продлит серию побед над Серундоло?
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