Хачанов
Карен по итогам минувшей недели остался за пределами топ-20. На «тысячнике» в Монреаль ему удалось выиграть лишь один матч.
В первом круге российский теннисист одержал победу над канадцем Габриэлем Диалло. Дальше было поражение от итальянца Маттео Арнальди — 5:7, 5:7.
Хачанов на шестом подряд турнире не смог пройти дальше второго круга. Серия началась после грунтового «Мастерса» в Риме, на котором он выиграл два матча.
Спад Хачанова, по правде говоря, настораживает. Вполне вероятно, что его снова беспокоит травма спины, из-за которой ему пришлось пропустить приличный кусок прошлого сезона.
Серундоло
Аргентинский теннисист тем временем проведет первый за четыре с половиной месяца матч на харде.
На минувшей неделе аргентинец снялся с «Мастерса» в Монреале, решив немного перевести дыхание после очень изнурительного отрезка.
В период с 15 по 31 июля Серундоло провел десять матчей. За это время он взял титул в хорватском Умаге, а также прошел по два раунда в Гамбурге и на олимпийском турнире в Париже.
В контексте предстоящей встречи с Кареном важно также отметить, что в этом году Серундоло до сих пор выиграл на харде лишь три матча из девяти.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хачанова в этом матче можно поставить за 1.59, победу Серундоло букмекеры предлагают за 2.38.
Прогноз: Карен ведет 5-0 в личных встречах с Франсиско. Ранее в этом году россиянин обыграл аргентинца в Майами, Монте-Карло и Риме.
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Несмотря на это, сейчас все равно нет уверенности в том, что Хачанов продлит эту серию побед. В последнее время он играет чересчур неуверенно.
Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.