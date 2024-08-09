Японец Кей Нисикори сыграет против португальца Нуну Боржеша в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну еще раз напомнил, что он все-таки неспроста в этом году дебютировал в топ-50.

Португалец начал неделю с волевой победы над сербом Миомиром Кецмановичем — 5:7, 6:4, 6:4.

В следующем матче Боржеш переиграл француза Юго Эмбера в матче с двумя тай-брейками — 3:6, 7:6, 7:6. В решающем сете он спас матчбол при счете 4:5.

Прогнозы на теннис

В конце июля 27-летний Боржеш провалил олимпийский турнир в Париже, но зато перед этим он взял титул в шведском Бостаде.

Нисикори

Выступление Кея — пока что главное откровение текущего турнира. По правде говоря, подобное было очень сложно спрогнозировать, учитывая все недавние проблемы бывшей четвертой ракетки мира.

Нисикори начал «Мастерс» в столице Квебека с волевой победы над американцем Алексом Микельсеном — 3:6, 7:5, 6:4.

Но настоящая сенсация случилась во втором круге — Нисикори выиграл у Стефаноса Циципаса.

Самое интересное, что японскому теннисисту хватило двух сетов для победы над греком — 6:4, 6:4.

Нисикори обыграл соперника из топ-15 впервые за три года: «Я очень хорошо играл, был агрессивным, мало ошибался — был намного лучше по сравнению с первым кругом. Чувствую, что я снова в строю».

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.75, победу Нисикори букмекеры предлагают за 2.08.

Прогноз: японец, похоже, всерьез настроен вернуться на свой прежний уровень, однако сейчас у нас все равно есть сомнения в том, что он справится с еще одним соперником из топ-50. Боржеш не так прост, как, возможно, многие думают. Достаточно вспомнить, как легко этот португалец разобрался с Рафой Надалем (6:3, 6:2) в финале турнира в Бостаде.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.