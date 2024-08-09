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    Нисикори выиграет третий матч подряд?

    Боржеш — Нисикори. Ставка (к. 2.27) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 9 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Нисикори
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    Кей Нисикори
    Японец Кей Нисикори сыграет против португальца Нуну Боржеша в третьем круге «Мастерса» в Монреале. Матч пройдет 9 августа, начало — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Нисикори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Боржеш

    Нуну еще раз напомнил, что он все-таки неспроста в этом году дебютировал в топ-50.

    Португалец начал неделю с волевой победы над сербом Миомиром Кецмановичем — 5:7, 6:4, 6:4.

    В следующем матче Боржеш переиграл француза Юго Эмбера в матче с двумя тай-брейками — 3:6, 7:6, 7:6. В решающем сете он спас матчбол при счете 4:5.

    Прогнозы на теннис

    В конце июля 27-летний Боржеш провалил олимпийский турнир в Париже, но зато перед этим он взял титул в шведском Бостаде.

    Нисикори

    Выступление Кея — пока что главное откровение текущего турнира. По правде говоря, подобное было очень сложно спрогнозировать, учитывая все недавние проблемы бывшей четвертой ракетки мира.

    Нисикори начал «Мастерс» в столице Квебека с волевой победы над американцем Алексом Микельсеном — 3:6, 7:5, 6:4.

    Но настоящая сенсация случилась во втором круге — Нисикори выиграл у Стефаноса Циципаса.

    Самое интересное, что японскому теннисисту хватило двух сетов для победы над греком — 6:4, 6:4.

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    Нисикори обыграл соперника из топ-15 впервые за три года: «Я очень хорошо играл, был агрессивным, мало ошибался — был намного лучше по сравнению с первым кругом. Чувствую, что я снова в строю».

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.75, победу Нисикори букмекеры предлагают за 2.08.

    Прогноз: японец, похоже, всерьез настроен вернуться на свой прежний уровень, однако сейчас у нас все равно есть сомнения в том, что он справится с еще одним соперником из топ-50. Боржеш не так прост, как, возможно, многие думают. Достаточно вспомнить, как легко этот португалец разобрался с Рафой Надалем (6:3, 6:2) в финале турнира в Бостаде.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

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    Боржеш — Нисикори: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 09.08.2024. Прогнозы на теннис. Нисикори выиграет третий матч подряд?
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