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    Томпсон удивит Дрейпера?

    Томпсон — Дрейпер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 7 августа 2024 года

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    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Томпсон

    Австралийский теннисист после Уимблдона успел сыграть уже на двух турнирах с твердым покрытием.

    Очевидно, что Джордан отлично подготовился к североамериканской серии. Он будет серьезным препятствием для любого соперника.

    В конце июля Томпсон дошел до финала в Атланте — в решающем матче проиграл японцу Есихито Нисиоке (6:4, 6:7, 2:6).

    На турнире в Вашингтоне 30-летний Томпсон уверенно переиграл двухметровых Райли Опелку и Джованни Мпетши-Перрикара, после чего уступил будущему чемпиону Себастьяну Корде.

    Прогнозы на теннис

    Также стоит не забывать, что в начале сезона Джордан стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Здесь он выиграл у Саши Зверева и Каспера Рууда.

    Дрейпер

    Джек в июне выиграл травяной турнир в Штутгарте и дошел до четвертьфинала в Лондоне, благодаря чему ворвался в топ-30.

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    • Примечательно, что в Лондоне он одержал классную победу над Карлосом Алькарасом (7:6, 6:3).

    Но успешного продолжения эта история пока не получила. Похоже, британец слегка переволновался после первых серьезных побед.

    На Уимблдоне Дрейпер не прошел второй круг — проиграл Кэмерону Норри, хотя считался явным фаворитом.

    На олимпийском турнире в Париже 22-летний Дрейпер начал с разгромной победы над Кеем Нисикори, но уже в следующем матче уступил Тейлору Фрицу.

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    Также стоит отметить, что в начале сезона у Дрейпера было два серьезных результата на харде — выход в финал в Аделаиде и в полуфинал в Акапулько.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 3.16, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: на самом деле шансы здесь абсолютно равны. Более того, победа австралийца вообще не станет сюрпризом. Не очень понятно, почему Дрейпера счиают явным фаворитом.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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