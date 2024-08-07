Британец Джек Дрейпер сыграет против австралийца Джордана Томпсона в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 7 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Томпсон — Дрейпер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Томпсон

Австралийский теннисист после Уимблдона успел сыграть уже на двух турнирах с твердым покрытием.

Очевидно, что Джордан отлично подготовился к североамериканской серии. Он будет серьезным препятствием для любого соперника.

В конце июля Томпсон дошел до финала в Атланте — в решающем матче проиграл японцу Есихито Нисиоке (6:4, 6:7, 2:6).

На турнире в Вашингтоне 30-летний Томпсон уверенно переиграл двухметровых Райли Опелку и Джованни Мпетши-Перрикара, после чего уступил будущему чемпиону Себастьяну Корде.

Прогнозы на теннис

Также стоит не забывать, что в начале сезона Джордан стал победителем турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Здесь он выиграл у Саши Зверева и Каспера Рууда.

Дрейпер

Джек в июне выиграл травяной турнир в Штутгарте и дошел до четвертьфинала в Лондоне, благодаря чему ворвался в топ-30.

Примечательно, что в Лондоне он одержал классную победу над Карлосом Алькарасом (7:6, 6:3).

Но успешного продолжения эта история пока не получила. Похоже, британец слегка переволновался после первых серьезных побед.

На Уимблдоне Дрейпер не прошел второй круг — проиграл Кэмерону Норри, хотя считался явным фаворитом.

На олимпийском турнире в Париже 22-летний Дрейпер начал с разгромной победы над Кеем Нисикори, но уже в следующем матче уступил Тейлору Фрицу.

Также стоит отметить, что в начале сезона у Дрейпера было два серьезных результата на харде — выход в финал в Аделаиде и в полуфинал в Акапулько.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Томпсона в этом матче можно поставить за 3.16, победу Дрейпера букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: на самом деле шансы здесь абсолютно равны. Более того, победа австралийца вообще не станет сюрпризом. Не очень понятно, почему Дрейпера счиают явным фаворитом.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.