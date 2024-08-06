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    Сможет ли Сафиуллин обыграть Давидовича-Фокину?

    Давидович-Фокин — Сафиуллин. Ставка (к. 1.93) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Давидович-Фокин — Сафиуллин
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Давидович-Фокин — Сафиуллин, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Давидович-Фокин

    Алехандро потихоньку приближается к своей оптимальной форме, судя по его недавним выступлениям.

    В конце июля испанский теннисист прошел два раунда в Атланте — выиграл у Артура Казо и Райли Опелки. Дальше было поражение от австралийца Джордана Томпсона, но и здесь по игре он в целом выглядел достойно.

    На недавнем турнире в Вашингтоне Давидович-Фокина начал с волевой победы над Митчеллом Крюгером, после чего уступил Флавио Коболли. В решающей партии итальянец спас пять матчболов на тай-брейке.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне Давидович-Фокина провел пока лишь 28 матчей — 13 побед и 15 поражений.

    Сафиуллин

    Роман тем временем проведет первый матч после олимпийского турнира в Париже. Вопреки всем ожиданиям, на Играх ему удалось выиграть два матча.

    Сафиуллин остановил сразу двух опасных грунтовиков — чилийца Алехандро Табило и аргентинца Томаса Этчеверри, при этом не отдав ни сета.

    В третьем раунде Сафиуллин проиграл Карлосу Алькарасу — 4:6, 2:6. Испанец взял реванш — в конце прошлого года он сенсационно уступил россиянину на «Мастерсе» в Париже.

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    Еще одним успехом Сафиуллина после затяжного спада стал выход в третий круг Уимблдона. На главном травяном турнире он выиграл у Франсиско Серундоло и Томаша Махача, после чего уступил в пятисетовом матче Артуру Фису.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.74, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.10.

    Прогноз: испанец и россиянин, скорее всего, порадуют всех нейтральных зрителей. Сложно что-то сказать по поводу исхода, но есть подозрение, что парням не хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,00 за 1.93.

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    Давидович-Фокин — Сафиуллин: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Сафиуллин обыграть Давидовича-Фокину?
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