Ига Свёнтек
Анна Шмидлова
Свентек
Ига, конечно же, должна была играть в субботу — в финале, за золото, в решающем матче...Но реальность такова, что в пятницу она станет участницей матча за бронзовую награду.
В четверг в Париже снова было солнечно, но гром все равно грянул. Вскоре после полудня Свентек проиграла Циньвэнь Чжэн — 2:6, 5:7.
Первый сет превратился в настоящую катастрофу, во втором Ига вела 4:0, но потом снова что-то пошло не так.
В этом матче Свентек ужасно играла на подаче, а еще ей конкретно мешала излишняя эмоциональность.
Достаточно одного факта, чтобы осознать, насколько неожиданным стало поражение первой ракетки мира: Свентек проиграла на кортах Ролан Гаррос впервые с 2021 года.
«Я просто все испортила», — сказала Ига, комментируя самый неожиданный результат на олимпийском турнире по теннису. Сразу после этих слов она заплакала.
Шмидлова
Теннисистка из Словакии неплохо проводит текущий сезон, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что ей удалось закрепиться в топ-100.
Но выступление Шмидловой на Олимпиаде все равно стало настоящим откровением. К слову, отныне она самая низкорейтинговая полуфиналистка в истории олимпийского турнира по теннису.
Вот путь Анны-Каролины на Играх: в первом круге выиграла у Кэти Бултер, во втором — у Беатрис Хаддад-Майя, в третьем — у Ясмин Паолини (финалистка Ролан Гаррос-2024 и Уимблдона-2024), а в четвертьфинале остановила действующую чемпионку Уимблдона Барбору Крейчикову (6:4, 6:2).
В полуфинале Шмидлова проиграла Донне Векич со счетом 4:6, 0:6. До финала все-таки не дотянула, но в целом это действительно героическое выступление.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Свентек спокойно обыграет теннисистку из Словакии. На победу Шмидловой можно поставить за 19.75.
Прогноз: настроения нет, мысли о бронзе совершенно не радуют, но все равно можно не сомневаться в том, что Свентек найдет мотивацию на предстоящий матч. Все-таки у нее есть шанс принести своей стране медаль на этих Играх, а это тоже важный момент.
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При этом вполне вероятно, что Игра разозлится и сделает что-то вроде 6:1, 6:0. Ну или вообще ничего не отдаст.
Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-10,0) за 7.50.