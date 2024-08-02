Полька Ига Свентек сыграет против Анны-Каролины Шмидловой из Словакии в матче за третье место на олимпийском турнире по теннису в Париже. Встреча пройдет 2 августа, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Свентек — Шмидлова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Свентек

Ига, конечно же, должна была играть в субботу — в финале, за золото, в решающем матче...Но реальность такова, что в пятницу она станет участницей матча за бронзовую награду.

В четверг в Париже снова было солнечно, но гром все равно грянул. Вскоре после полудня Свентек проиграла Циньвэнь Чжэн — 2:6, 5:7.

Первый сет превратился в настоящую катастрофу, во втором Ига вела 4:0, но потом снова что-то пошло не так.

В этом матче Свентек ужасно играла на подаче, а еще ей конкретно мешала излишняя эмоциональность.

Достаточно одного факта, чтобы осознать, насколько неожиданным стало поражение первой ракетки мира: Свентек проиграла на кортах Ролан Гаррос впервые с 2021 года.

Прогнозы на теннис

«Я просто все испортила», — сказала Ига, комментируя самый неожиданный результат на олимпийском турнире по теннису. Сразу после этих слов она заплакала.

Шмидлова

Теннисистка из Словакии неплохо проводит текущий сезон, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что ей удалось закрепиться в топ-100.

Но выступление Шмидловой на Олимпиаде все равно стало настоящим откровением. К слову, отныне она самая низкорейтинговая полуфиналистка в истории олимпийского турнира по теннису.

Вот путь Анны-Каролины на Играх: в первом круге выиграла у Кэти Бултер, во втором — у Беатрис Хаддад-Майя, в третьем — у Ясмин Паолини (финалистка Ролан Гаррос-2024 и Уимблдона-2024), а в четвертьфинале остановила действующую чемпионку Уимблдона Барбору Крейчикову (6:4, 6:2).

В полуфинале Шмидлова проиграла Донне Векич со счетом 4:6, 0:6. До финала все-таки не дотянула, но в целом это действительно героическое выступление.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет ни малейших сомнений в том, что Свентек спокойно обыграет теннисистку из Словакии. На победу Шмидловой можно поставить за 19.75.

Прогноз: настроения нет, мысли о бронзе совершенно не радуют, но все равно можно не сомневаться в том, что Свентек найдет мотивацию на предстоящий матч. Все-таки у нее есть шанс принести своей стране медаль на этих Играх, а это тоже важный момент.

При этом вполне вероятно, что Игра разозлится и сделает что-то вроде 6:1, 6:0. Ну или вообще ничего не отдаст.

Рекомендуемая ставка: победа Свентек с форой по геймам (-10,0) за 7.50.