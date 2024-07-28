Немец Александр Зверев сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 28 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Муньяр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша — победитель олимпийского турнира в Токио. Три года назад он сокрушил в полуфинала Новака Джоковича (серб, кажется, вообще не сомневался, что покинет японскую столицу с золотой медалью), а в решающем матче разгромил Карена Хачанова.

Ну и сейчас немецкий теннисист, похоже, тоже настроен бороться за самую престижную олимпийскую награду.

Зверев честно признался, что не понимает теннисистов, которые решили пропустить Олимпиаду ради выступлений на турнирах ATP: «Это дело престижа, а не денег или очков. Вопрос наград и медалей для страны. Вот в чем суть. Я бы никогда не сыграл "пятисотник" вместо Олимпиады».

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне Зверев выиграл на грунте 20 из 25-ти матчей. В мае Саша взял титул на «Мастерсе» в Риме, а в июне дошел до финала на Ролан Гаррос, на кортах которого и проходит олимпийский турнир по теннису.

Муньяр

Хауме приехал в столицу Франции после серии поражений. В последнее время у него ничего не получается даже на любимом грунте.

Ранее в этом месяце испанский теннисист проиграл на старте турниров в Гамбурге и Кицбюэле.

На Ролан Гаррос Муньяр выиграл в первом круге у Роберто Баутисты-Агута, но уже в следующем матче уступил австралийцу Алексу Де Минору.

На уровне ATP Муньяр в этом году выиграл больше одного матча только на двух турнирах — 27-летний теннисист дошел до четвертьфинала в Кордове и Сантьяго.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в исходе. На победу Муньяра букмекеры предлагают поставить за 7.40.

Прогноз: первый матч на любом турнире часто получается непростым, но мы все-таки считаем, что здесь фаворит быстро возьмет ситуацию под свой контроль и спокойно доведет дело до победы.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.92.