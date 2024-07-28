Александр Зверев
Хауме Мунар
Зверев
Саша — победитель олимпийского турнира в Токио. Три года назад он сокрушил в полуфинала Новака Джоковича (серб, кажется, вообще не сомневался, что покинет японскую столицу с золотой медалью), а в решающем матче разгромил Карена Хачанова.
Ну и сейчас немецкий теннисист, похоже, тоже настроен бороться за самую престижную олимпийскую награду.
Зверев честно признался, что не понимает теннисистов, которые решили пропустить Олимпиаду ради выступлений на турнирах ATP: «Это дело престижа, а не денег или очков. Вопрос наград и медалей для страны. Вот в чем суть. Я бы никогда не сыграл "пятисотник" вместо Олимпиады».
В текущем сезоне Зверев выиграл на грунте 20 из 25-ти матчей. В мае Саша взял титул на «Мастерсе» в Риме, а в июне дошел до финала на Ролан Гаррос, на кортах которого и проходит олимпийский турнир по теннису.
Муньяр
Хауме приехал в столицу Франции после серии поражений. В последнее время у него ничего не получается даже на любимом грунте.
Ранее в этом месяце испанский теннисист проиграл на старте турниров в Гамбурге и Кицбюэле.
На Ролан Гаррос Муньяр выиграл в первом круге у Роберто Баутисты-Агута, но уже в следующем матче уступил австралийцу Алексу Де Минору.
На уровне ATP Муньяр в этом году выиграл больше одного матча только на двух турнирах — 27-летний теннисист дошел до четвертьфинала в Кордове и Сантьяго.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в исходе. На победу Муньяра букмекеры предлагают поставить за 7.40.
Прогноз: первый матч на любом турнире часто получается непростым, но мы все-таки считаем, что здесь фаворит быстро возьмет ситуацию под свой контроль и спокойно доведет дело до победы.
- 2.07Хиджиката — Медведев: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 1.87Линетт — Андреева: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
- 2.41Фучович — Надаль: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-5,5) за 1.92.