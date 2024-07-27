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    Котов обыграет легендарного Вавринку с разгромным счетом?

    Вавринка — Котов. Ставка (к. 2.15) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Вавринка — Котов
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Париж-2024. Мужчины 27 Июля 2024 года

    Станислас Вавринка

  • Швейцария
    •  Станислас Вавринка 17:30 Павел Котов

    Павел Котов

  • Россия
    •

    Вавринка

    Легендарный швейцарец приехал на свои последние Игры. Если что, Стэн — олимпийский чемпион теннисного турнира в Пекине.

    В 2008-м Вавринка и легендарный Роджер Федерер выиграли турнир в парном разряде.

    Понятно, что сейчас 39-летнему Вавринке уже сложно рассчитывать на серьезный результат.

    Прогнозы на теннис

    В текущем сезоне бывшая третья ракетка мира провел лишь 17 матчей — пять раз выиграл и потерпел 12 поражений.

    На грунте у Стэна в этом году четыре победы и девять поражений.

    Котов

    Павел тем временем не скрывает, что хотел бы удивить на олимпийском турнире.

    В принципе, с учетом его прогресса вполне можно допустить, что россиянин пройдет несколько раундов.

    Дело в том, что свой лучший теннис Котов демонстрирует именно на грунте.

    В этом году Котов прошел два раунда на Ролан Гаррос. В третьем круге Павел уступил Яннику Синнеру, но при этом даже в матче с итальянцем он сыграл на очень солидном уровне.

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    Кроме того, в 2024-м Котов дошел до полуфинала в Марракеше, на «Мастерсе» в Мадриде и до четвертьфинала в Лионе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.37, победу Котова букмекеры предлагают за 1.59.

    Прогноз: если что, в конце мая Павел выиграл у Стэна на Ролан Гаррос — 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.

    Скорее всего, предстоящий матч тоже получится упорным, но Котов снова обыграет легендарного швейцарца.

    Рекомендуемая ставка: победа Котова + тотал геймов больше 19,5 за 2.15.

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    Вавринка — Котов: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 27.07.2024. Прогнозы на теннис. Котов обыграет легендарного Вавринку с разгромным счетом?
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