Станислас Вавринка
Павел Котов
Вавринка
Легендарный швейцарец приехал на свои последние Игры. Если что, Стэн — олимпийский чемпион теннисного турнира в Пекине.
В 2008-м Вавринка и легендарный Роджер Федерер выиграли турнир в парном разряде.
Понятно, что сейчас 39-летнему Вавринке уже сложно рассчитывать на серьезный результат.
В текущем сезоне бывшая третья ракетка мира провел лишь 17 матчей — пять раз выиграл и потерпел 12 поражений.
На грунте у Стэна в этом году четыре победы и девять поражений.
Котов
Павел тем временем не скрывает, что хотел бы удивить на олимпийском турнире.
В принципе, с учетом его прогресса вполне можно допустить, что россиянин пройдет несколько раундов.
Дело в том, что свой лучший теннис Котов демонстрирует именно на грунте.
В этом году Котов прошел два раунда на Ролан Гаррос. В третьем круге Павел уступил Яннику Синнеру, но при этом даже в матче с итальянцем он сыграл на очень солидном уровне.
Кроме того, в 2024-м Котов дошел до полуфинала в Марракеше, на «Мастерсе» в Мадриде и до четвертьфинала в Лионе.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.37, победу Котова букмекеры предлагают за 1.59.
Прогноз: если что, в конце мая Павел выиграл у Стэна на Ролан Гаррос — 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.
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Скорее всего, предстоящий матч тоже получится упорным, но Котов снова обыграет легендарного швейцарца.
Рекомендуемая ставка: победа Котова + тотал геймов больше 19,5 за 2.15.