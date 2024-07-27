Россиянин Павел Котов сыграет против швейцарца Стэна Вавринки в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч Вавринка — Котов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вавринка

Легендарный швейцарец приехал на свои последние Игры. Если что, Стэн — олимпийский чемпион теннисного турнира в Пекине.

В 2008-м Вавринка и легендарный Роджер Федерер выиграли турнир в парном разряде.

Понятно, что сейчас 39-летнему Вавринке уже сложно рассчитывать на серьезный результат.

Прогнозы на теннис

В текущем сезоне бывшая третья ракетка мира провел лишь 17 матчей — пять раз выиграл и потерпел 12 поражений.

На грунте у Стэна в этом году четыре победы и девять поражений.

Котов

Павел тем временем не скрывает, что хотел бы удивить на олимпийском турнире.

В принципе, с учетом его прогресса вполне можно допустить, что россиянин пройдет несколько раундов.

Дело в том, что свой лучший теннис Котов демонстрирует именно на грунте.

В этом году Котов прошел два раунда на Ролан Гаррос. В третьем круге Павел уступил Яннику Синнеру, но при этом даже в матче с итальянцем он сыграл на очень солидном уровне.

Кроме того, в 2024-м Котов дошел до полуфинала в Марракеше, на «Мастерсе» в Мадриде и до четвертьфинала в Лионе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Вавринку в этом матче можно поставить за 2.37, победу Котова букмекеры предлагают за 1.59.

Прогноз: если что, в конце мая Павел выиграл у Стэна на Ролан Гаррос — 7:6, 6:4, 1:6, 7:6.

Скорее всего, предстоящий матч тоже получится упорным, но Котов снова обыграет легендарного швейцарца.

Рекомендуемая ставка: победа Котова + тотал геймов больше 19,5 за 2.15.