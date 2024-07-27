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    Паолини не позволит румынке обыграть себя?

    Богдан — Паолини. Ставка (к. 1.68) и прогноз на матч Олимпиады 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Богдан — Паолини
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    Ясмина Паолини
    Румынка Ана Богдан и итальянка Ясмина Паолини встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Богдан — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ана Богдан

    За довольно продолжительную карьеру в теннисе у Богдан было достаточно весьма удачных турниров, на которых она показывала солидны теннис, но в этом году совсем дела не клеятся.

    С начала лета румынка провела пять матчей и не смогла победить ни в одном из них. Она лучше всего играет как раз на грунте, но даже на своем любимом покрытии она в этом году победила всего лишь четыре раза.

    Есть проблемы, как с технической точки зрения, так и в плане физики. Все же в 31 сложно держать выносливость на приличном уровне.

    На Олимпийских играх часто происходят чудеса, и хочется верить, что в матче против Паолини будет как раз непредсказуемый исход.

    Ясмина Паолини

    Для Паолини нынешний год уже оказался прорывным, поскольку о таких показателях к середине календарного года сама итальянка могла только мечтать.

    Прогнозы на теннис

    На «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» теннисистка временами показывала какой-то космический теннис, поэтому её попадание в четверку лучших и в Париже, и в Лондоне вполне себе оправдано.

    Настроение не успело испортиться, но есть определённые сомнения, что итальянка сможет держать максимальную концентрацию на протяжении всего турнира в Париже.

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    Хотя именно эти корты стали счастливыми для Ясмины, а соперница для первого круга вполне себе подходит, чтобы вкатиться в турнир постепенно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Богдан — 4.57, победа Паолини — 1.20.

    Прогноз: Паолини не позволит румынке сделать ничего на корте

    Ставка: Ф2 (-5) за 1.68

    Альтернативный прогноз: В этой игре не предвидится большого числа геймов

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.35

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