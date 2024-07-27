Ана Богдан
За довольно продолжительную карьеру в теннисе у Богдан было достаточно весьма удачных турниров, на которых она показывала солидны теннис, но в этом году совсем дела не клеятся.
С начала лета румынка провела пять матчей и не смогла победить ни в одном из них. Она лучше всего играет как раз на грунте, но даже на своем любимом покрытии она в этом году победила всего лишь четыре раза.
Есть проблемы, как с технической точки зрения, так и в плане физики. Все же в 31 сложно держать выносливость на приличном уровне.
На Олимпийских играх часто происходят чудеса, и хочется верить, что в матче против Паолини будет как раз непредсказуемый исход.
Ясмина Паолини
Для Паолини нынешний год уже оказался прорывным, поскольку о таких показателях к середине календарного года сама итальянка могла только мечтать.
На «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» теннисистка временами показывала какой-то космический теннис, поэтому её попадание в четверку лучших и в Париже, и в Лондоне вполне себе оправдано.
Настроение не успело испортиться, но есть определённые сомнения, что итальянка сможет держать максимальную концентрацию на протяжении всего турнира в Париже.
Хотя именно эти корты стали счастливыми для Ясмины, а соперница для первого круга вполне себе подходит, чтобы вкатиться в турнир постепенно.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Богдан — 4.57, победа Паолини — 1.20.
Прогноз: Паолини не позволит румынке сделать ничего на корте
- 1.88Кочаретто — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.06Пигосси — Ястремская: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.82Гарсия — Кристиан: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: Ф2 (-5) за 1.68
Альтернативный прогноз: В этой игре не предвидится большого числа геймов
Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.35