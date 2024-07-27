Румынка Ана Богдан и итальянка Ясмина Паолини встретятся в первом круге Олимпийских игр. Матч пройдет 27 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Богдан — Паолини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ана Богдан

За довольно продолжительную карьеру в теннисе у Богдан было достаточно весьма удачных турниров, на которых она показывала солидны теннис, но в этом году совсем дела не клеятся.

С начала лета румынка провела пять матчей и не смогла победить ни в одном из них. Она лучше всего играет как раз на грунте, но даже на своем любимом покрытии она в этом году победила всего лишь четыре раза.

Есть проблемы, как с технической точки зрения, так и в плане физики. Все же в 31 сложно держать выносливость на приличном уровне.

На Олимпийских играх часто происходят чудеса, и хочется верить, что в матче против Паолини будет как раз непредсказуемый исход.

Ясмина Паолини

Для Паолини нынешний год уже оказался прорывным, поскольку о таких показателях к середине календарного года сама итальянка могла только мечтать.

Прогнозы на теннис

На «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» теннисистка временами показывала какой-то космический теннис, поэтому её попадание в четверку лучших и в Париже, и в Лондоне вполне себе оправдано.

Настроение не успело испортиться, но есть определённые сомнения, что итальянка сможет держать максимальную концентрацию на протяжении всего турнира в Париже.

Хотя именно эти корты стали счастливыми для Ясмины, а соперница для первого круга вполне себе подходит, чтобы вкатиться в турнир постепенно.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в итальянку в этом поединке: победа Богдан — 4.57, победа Паолини — 1.20.

Прогноз: Паолини не позволит румынке сделать ничего на корте

Ставка: Ф2 (-5) за 1.68

Альтернативный прогноз: В этой игре не предвидится большого числа геймов

Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 3.35