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    Оже-Альяссим начнет олимпийский турнир с разгромной победы?

    Оже-Альяссим — Гирон. Ставка (к. 2.12) и прогноз на олимпийский турнир по теннису 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Гирон
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим сыграет против американца Маркоса Гирона в первом круге олимпийского турнира по теннису в Париже. Матч пройдет 27 июля, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Оже-Альяссим — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Оже-Альяссим

    Феликсу весной удалось вернуться в топ-20 благодаря сенсационному выходу в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде.

    Но сильно обольщаться все равно не стоит: в столице Испании канадцу сопутствовала удача — сразу три его соперника были вынуждены сняться из-за травм, в том числе Янник Синнер.

    На Ролан Гаррос бывшая шестая ракетка мира прошел три раунда, после чего проиграл Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6, 1:6).

    Прогнозы на теннис

    При этом также стоит отметить, что Оже-Альяссим в текущем сезоне до сих пор проходил хотя бы раунд на всех грунтовых турнирах.

    Гирон

    Для американца грунт самое сложное покрытие. В этом сезоне он более-менее успешно выступил только на одном турнире — в начале апреля Маркос прошел два раунда в Хьюстоне.

    При этом еще на пяти грунтовых турнирах Гирон не выиграл ни одного матча.

    Для понимания ситуации стоит отдельно сказать, что на Ролан Гаррос Гирон проиграл в первом круге словаку Йозефу Ковалику, а в Мадриде — австралийцу Максу Перселлу.

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    Примечательно, что сразу после Уимблдона Маркос отправился на травяной турнир в Ньюпорт и взял там титул.

    У Гирона не было специальной подготовки к олимпийскому турниру, который пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 1.26, победу Гирона букмекеры предлагают за 3.88.

    Прогноз: рискнем предположить, что Феликс все-таки воспользуется шансов и уверенно выйдет в следующий раунд. Гирону на грунте действительно не так комфортно, как на другие покрытиях.

    Рекомендуемая ставка: победа Оже-Альяссима с форой по геймам (-4,5) за 2.12.

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