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    Мирра Андреева выиграет титул на турнире в Яссах?

    Андреева — Аванесян. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч, Яссы, 26 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Аванесян
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    Мирра Андреева
    Российский финал на рейтинговом турнире в городе Яссы. На теннисном корте сойдутся Мирра Андреева и Элина Аванесян. Матч пройдёт 26 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Андреева

    Россиянка Мирра Андреева впервые сыграет в финале турнира топ-уровня. На рейтинговом турнире в Яссах спортсменка сотворила чудо, обыграв Ольгу Данилович из Сербии (3:6, 6:3, 7:6).

    По ходу поединка Мирра Андреева отыграла у Данилович двойной матчболл и одержала победу на решающем тай-брейке.

    Мирра уничтожает одну соперницу за другой. В четвертьфинале российская теннисистка нанесла поражение сопернице из Хорватии Леи Бошкович (6:2, 6:0).

    Прогнозы на теннис

    К слову, Мирра Андреева — первая сеяная турнира в Яссах. В рейтинге женской теннисной ассоциациии теннисистка из России занимает 32 место.

    Аванесян

    Россиянка Элина Аванесян поборется за титул WTA Яссы с соотечественницей Миррой Андреевой. В полуфинале турнира Аванесян обыграла Хлоэ Паке из Франции (6:2, 6:3).

    По ходу матча Аванесян допустила всего одну двойную ошибку и выиграла три тай-брейка. Стоит отметить, что россйская теннисистка впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA.

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    • По итогам соревнований в Яссах Элина Аванесян обновит свой рейтинг и поднимется как минимум на 58 место.

    В рейтинге женской теннисной ассоциации Элина Аванесян занимает 76 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.38, победу Аванесян букмекеры предлагают за 3.08.

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    Прогноз: В апреле 2024 теннисистки уже играли между собой на турнире во французском Руане. Тогда победу со счётом 2:0 одержала Мирра Андреева (7:5, 6:4). Стоит ожидать от Андреевой очередной победы и титула турнира WTA Яссы.

    Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-1.5) с коэффициентом 1.87.

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    Андреева — Аванесян: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 26.07.2024. Прогнозы на теннис. Мирра Андреева выиграет титул на турнире в Яссах?
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