Российский финал на рейтинговом турнире в городе Яссы. На теннисном корте сойдутся Мирра Андреева и Элина Аванесян. Матч пройдёт 26 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андреева — Аванесян, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андреева

Россиянка Мирра Андреева впервые сыграет в финале турнира топ-уровня. На рейтинговом турнире в Яссах спортсменка сотворила чудо, обыграв Ольгу Данилович из Сербии (3:6, 6:3, 7:6).

По ходу поединка Мирра Андреева отыграла у Данилович двойной матчболл и одержала победу на решающем тай-брейке.

Мирра уничтожает одну соперницу за другой. В четвертьфинале российская теннисистка нанесла поражение сопернице из Хорватии Леи Бошкович (6:2, 6:0).

Прогнозы на теннис

К слову, Мирра Андреева — первая сеяная турнира в Яссах. В рейтинге женской теннисной ассоциациии теннисистка из России занимает 32 место.

Аванесян

Россиянка Элина Аванесян поборется за титул WTA Яссы с соотечественницей Миррой Андреевой. В полуфинале турнира Аванесян обыграла Хлоэ Паке из Франции (6:2, 6:3).

По ходу матча Аванесян допустила всего одну двойную ошибку и выиграла три тай-брейка. Стоит отметить, что россйская теннисистка впервые в своей карьере вышла в финал турнира WTA.

По итогам соревнований в Яссах Элина Аванесян обновит свой рейтинг и поднимется как минимум на 58 место.

В рейтинге женской теннисной ассоциации Элина Аванесян занимает 76 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Андрееву в этом матче можно поставить за 1.38, победу Аванесян букмекеры предлагают за 3.08.

Прогноз: В апреле 2024 теннисистки уже играли между собой на турнире во французском Руане. Тогда победу со счётом 2:0 одержала Мирра Андреева (7:5, 6:4). Стоит ожидать от Андреевой очередной победы и титула турнира WTA Яссы.

Рекомендуемая ставка: Фора Андреевой (-1.5) с коэффициентом 1.87.