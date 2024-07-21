Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Кентена Алиса в финале турнира в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 21 июля, начало — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч Берреттини — Алис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Берреттини

Маттео третий раз в карьере дошел в Гштаде до финала: в 2018-м он взял титул, а в 2022-м уступил в решающем матче Касперу Рууду.

В субботу итальянский теннисист одержал победу над Стефаносом Циципасом — 7:6, 7:5.

Грек вообще ничего не мог сделать на приеме — в этом матче у него не было ни одного брейк-пойнта. Берреттини отдал на своей подаче лишь девять очков, при этом точность на первом мяче была 79 процентов.

В предыдущих раундах Берреттини тоже не отдал ни сета, выиграв у Педро Качина, Даниэля Галана и Феликса Оже-Альяссима (7:6, 7:6).

Прогнозы на теннис

В апреле бывшая шестая ракетка мира стал победителем турнира в Марракеше. В 2024-м он выиграл девять из десяти матчей на грунте.

Алис

Французский теннисист тем временем впервые в карьере дошел до финала на турнире ATP.

На этой неделе Алис подтвердил, что текущий рейтинг совершенно не отображает его реальный уровень. Эту неделю он начал в статусе 192-й ракетки мира.

В полуфинале Кентен одержал победу над немцем Яном-Леннардом Шруффом — 6:3, 7:6.

Алис забрал все геймы на своей подаче, в том числе благодаря 16-ти эйсам. Все-таки Новак Джокович пару лет назад не зря хвалил его подачу.

С учетом квалификации 27-летний теннисист провел на текущем турнире уже шесть матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Берреттини в этом матче можно поставить за 1.31, победу Алиса букмекеры предлагают за 3.46.

Прогноз: Кентен может удивить Маттео точно так же, как и Штруффа в полуфинале. В этом матче нет явного фаворита. Скорее всего, оба будут надежно играть на подаче, и в таком случае ключевыми будут заключительные геймы сетов или даже тай-брейки.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.01.