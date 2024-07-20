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    Сможет ли Гирон переиграть Юбэнкса?

    Юбэнкс — Гирон. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Ньюпорте 20 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Юбэнкс — Гирон
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    Маркос Гирон
    Американцы Маркос Гирон и Кристофер Юбэнкс встретятся в полуфинале турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 20 июля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Юбэнкс

    Кристофер второй раз в сезоне выиграл два матча подряд. В июне он дошел до четвертьфинала на еще одном травяном турнире — в немецком Галле.

    Как и в прошлом году, американец снова неплохо играе на траве. Хотя, возможно, сравнивать не совсем уместно: в 2023-м он взял титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

    Просто на фоне остальных результатов в этом сезоне на траве у Юбэнкса хотя бы что-то получается.

    На этой неделе Юбэнкс попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он выиграл у Итана Куинна, а во втором — у Александра Вукича.

    Прогнозы на теннис

    В случае выхода в финал Кристофер на следующей неделе вернется в топ-100.

    Гирон

    Марком тем временем третий раз в сезоне дошел до полуфинала. В феврале он добрался до финала в Далласе и остановился в шаге от решающего матча в Делрэй-Бич.

    Как и Юбэнкс, Гирон тоже начал в Ньюпорте сразу со второго круга. В первом матче он с трудом выиграл у француза Бенуа Пэра — 4:6, 7:5, 6:4.

    В четвертьфинале 46-я ракетка мира одержал разгромную победу над австралийцем Алексом Болтом — 6:4, 6:1.

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    Также стоит отметить, что в июне Гирон выиграл у Андрея Рублева и Маттео Берреттини на турнире в Галле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.49, Гирона букмекеры предлагают за 1.54.

    Прогноз: пожалуй, здесь все-таки нет смысла ставить на исход. Но при этом логично предположить, что американцам может понадобиться третей сет и хотя бы один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.

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    Юбэнкс — Гирон: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 20.07.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Гирон переиграть Юбэнкса?
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