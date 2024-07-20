Американцы Маркос Гирон и Кристофер Юбэнкс встретятся в полуфинале турнира в Ньюпорте (США). Матч пройдет 20 июля, начало — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Юбэнкс — Гирон, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Юбэнкс

Кристофер второй раз в сезоне выиграл два матча подряд. В июне он дошел до четвертьфинала на еще одном травяном турнире — в немецком Галле.

Как и в прошлом году, американец снова неплохо играе на траве. Хотя, возможно, сравнивать не совсем уместно: в 2023-м он взял титул на Мальорке и дошел до четвертьфинала на Уимблдоне.

Просто на фоне остальных результатов в этом сезоне на траве у Юбэнкса хотя бы что-то получается.

На этой неделе Юбэнкс попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. В первом матче он выиграл у Итана Куинна, а во втором — у Александра Вукича.

Прогнозы на теннис

В случае выхода в финал Кристофер на следующей неделе вернется в топ-100.

Гирон

Марком тем временем третий раз в сезоне дошел до полуфинала. В феврале он добрался до финала в Далласе и остановился в шаге от решающего матча в Делрэй-Бич.

Как и Юбэнкс, Гирон тоже начал в Ньюпорте сразу со второго круга. В первом матче он с трудом выиграл у француза Бенуа Пэра — 4:6, 7:5, 6:4.

В четвертьфинале 46-я ракетка мира одержал разгромную победу над австралийцем Алексом Болтом — 6:4, 6:1.

Также стоит отметить, что в июне Гирон выиграл у Андрея Рублева и Маттео Берреттини на турнире в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юбэнкса в этом матче можно поставить за 2.49, Гирона букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: пожалуй, здесь все-таки нет смысла ставить на исход. Но при этом логично предположить, что американцам может понадобиться третей сет и хотя бы один тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.96.