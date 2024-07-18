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    Берреттини хватит двух сетов для победы над Галаном?

    Галан — Берреттини. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гштаде 18 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Галан — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против колумбийца Даниэля Галана во втором круге турнире в швейцарском Гштаде. Матч пройдет 18 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Галан — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Галан

    Колумбийский теннисист на старте турнира одержал победу над чехом Витом Копршивой — 6:3, 6:3.

    Галан пятый раз в сезоне выиграл матч на уровне основной сетки ATP.

    Но также стоит обратить внимание на то, что ранее он еще ни разу не проходил дальше второго раунда.

    На прошлой неделе Галан дошел до четвертьфинала на «челленджере» в немецком Брауншвейге. Дальше его не пустил аргентинец Педро Качин (4:6, 4:6).

    Прогнозы на теннис

    В целом Даниэль слабо проводит текущий сезон, о чем свидетельствует в том числе его падение в рейтинге за пределы топ-100.

    Берреттини

    Маттео в первом круге одержал победу над Педро Качином — 6:4, 7:6.

    Как и ожидалось, итальянцу удалось выиграть в рамках двух сетов, но матч получился непростым.

    Теннисистам очень мешали погодные условия, в том числе сильный ветер. Берреттини признался, что ему было тяжело в такой обстановке: «Я не ожидал, что будет так ветрено, было тяжело. Педро точно любит играть в таких условиях — он победил здесь в прошлом году и сегодня выглядел уверенно».

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    С другой стороны, можно сделать вывод, что Берреттини хорошо подготовился к первому за три месяца турниру на грунте. Несмотря на всё, он все-таки сумел победить и продолжить борьбу за титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 5.10, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.17.

    Прогноз: встреча с еще одним латиноамериканцем вряд ли получится простой, но итальянца в данном случае действительно можно назвать явным фаворитом. Разгрома не будет, но вполне вероятно, что Маттео снова выиграет в рамках двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Берреттини + тотал геймов больше 20,5 за 1.92.

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    Галан — Берреттини: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Прогнозы на теннис. Берреттини хватит двух сетов для победы над Галаном?
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