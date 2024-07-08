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    Де Минор снова проиграет Фису?

    Фис — Де Минор. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Уимблдон 8 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Де Минор
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против француза Арура Фиса в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 8 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Де Минор, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 08 Июля 2024 года

    Артур Филс (Франция)

  • Уимблдон. Мужчины
    •  Артур Филс (Франция) 13:00 Алекс де Минаур

    Алекс де Минаур

  • Австралия
    •

    Фис

    Артур впервые в карьере вышел во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

    В принципе, в этом нет ничего удивительно, несмотря на недавний спад француза. Еще раньше стало понятно, что это очень талантливый теннисист.

    Правда, Фису уже чуть-чуть повезло. Во втором круге он встречался с Хубертом Хуркачем, который не смог завершить матч из-за травму. Правда, поляк снялся при счете 7:6, 6:4, 2:6 и 9:8 на тай-брейке четвертого сета в пользу соперника.

    В третьем круге 20-летний Фис одержал волевую победу над прошлогодним четвертьфиналистом Уимблдона Романом Сафиуллиным — 4:6, 6:3, 1:6, 6:4, 6:3.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Также стоит отметить, что в этом году Артур пока ни разу не выигрывал больше трех матчей подряд на уровне ATP.

    Де Минор

    Алексу тем временем даже не пришлось выходить на корт в третьем раунде. Австралиец должен был играть с Люкой Пуем, но францу был вынужден сняться из-за проблем с мышцами живота.

    Для Де Минора неделя получилась не такой сложной, как для многих других представителей топ-10, но дополнительный выходной никогда не будет лишним. А тем более с учетом того, что у него нет недостатка соревновательной практики.

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    На старте турнира Алекс переиграл своего соотечественника Джеймса Дакворта — 7:6, 7:6, 7:6.

    В следующем матче Де Минор одержал уверенную победу над испанцем Хауме Муньяром — 6:2, 6:2, 7:5.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 3.88, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: и все-таки здесь все не так однозначно, как можно подумать. В апреле Алекс проиграл Артуру в Барселое со счетом 5:7, 2:6. На грунте австралийцу, конечно, не так комфортно, как на остальных покрытиях, но этот результат все равно нельзя игнорировать.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 36,5 за 1.88.

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    Фис — Де Минор: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на теннис. Де Минор снова проиграет Фису?
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