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    Алькарас снова устроит пятисетовое шоу?

    Алькарас — Эмбер. Ставка и прогноз на Уимблдон 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Алькарас — Эмбер
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    Карлос Алькарас
    Испанец Карлос Алькарас сыграет против француза Юго Эмбера в 1/8 финала Уимблдона. Матч пройдет 7 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алькарас — Эмбер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Алькарас

    Насколько легко Карлитосу было в первых двух раундах, настолько же сложным получился матч против Фрэнсиса Тиафо в третьем круге.

    Действующий чемпион подтвердил свое превосходство только в пятом сете — 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2.

    Но это все равно не повод для разговоров о том, что Алькарас, возможно, не готов к защите титула.

    На траве матчи с подобным сценарием — абсолютно нормальная история в тех случаях, когда фаворитам противостоят соперники с хорошей, хлесткой первой подачей.

    Самое главное, что Алькарас в очередной раз показал свою способность выбираться из непростых ситуаций, стрессовых ситуаций.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В матче с Тиафо ключевым моментом был тай-брейк четвертого сета, после которого стало ясно, что испанец не отдаст этот матч.

    Эмбер

    Юго повторил свой лучший результат на британском мэйджоре — в 2019-м он тоже добрался до четвертого круга.

    В третьем раунде французский теннисист выиграл у Брэндона Накашимы — 7:6, 6:3, 6:7, 7:6.

    Американец тоже провел матч на очень солидном уровне, но в ключевых эпизодах Эмбер все-таки действовал лучше.

    К слову, Эмбер не отдал ни гейма на своей подаче, допустив лишь несколько ошибок на тай-брейке третьего сета.

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    В предыдущих матчах на этой неделе Юго выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко и нидерландца Ботика ван де Зандшульпа.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.14, победу Эмбера букмекеры предлагают 5.70.

    Прогноз: как и в матче с Тиафо, Карлосу, по всей видимости, придется провести на корте больше трех сетов.

    Во-первых, Эмбер действительно достойный соперник, а во-вторых — ему будет гораздо проще в психологическом плане. В отличие от испанца, он не будет ощущать никакого давления.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 35,5 за 1.92.

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    Алькарас — Эмбер: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на теннис. Алькарас снова устроит пятисетовое шоу?
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