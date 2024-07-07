Алькарас снова устроит пятисетовое шоу?

Алькарас
Насколько легко Карлитосу было в первых двух раундах, настолько же сложным получился матч против Фрэнсиса Тиафо в третьем круге.
Действующий чемпион подтвердил свое превосходство только в пятом сете — 5:7, 6:2, 4:6, 7:6, 6:2.
Но это все равно не повод для разговоров о том, что Алькарас, возможно, не готов к защите титула.
На траве матчи с подобным сценарием — абсолютно нормальная история в тех случаях, когда фаворитам противостоят соперники с хорошей, хлесткой первой подачей.
Самое главное, что Алькарас в очередной раз показал свою способность выбираться из непростых ситуаций, стрессовых ситуаций.
В матче с Тиафо ключевым моментом был тай-брейк четвертого сета, после которого стало ясно, что испанец не отдаст этот матч.
Эмбер
Юго повторил свой лучший результат на британском мэйджоре — в 2019-м он тоже добрался до четвертого круга.
В третьем раунде французский теннисист выиграл у Брэндона Накашимы — 7:6, 6:3, 6:7, 7:6.
Американец тоже провел матч на очень солидном уровне, но в ключевых эпизодах Эмбер все-таки действовал лучше.
К слову, Эмбер не отдал ни гейма на своей подаче, допустив лишь несколько ошибок на тай-брейке третьего сета.
В предыдущих матчах на этой неделе Юго выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко и нидерландца Ботика ван де Зандшульпа.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.14, победу Эмбера букмекеры предлагают 5.70.
Прогноз: как и в матче с Тиафо, Карлосу, по всей видимости, придется провести на корте больше трех сетов.
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Во-первых, Эмбер действительно достойный соперник, а во-вторых — ему будет гораздо проще в психологическом плане. В отличие от испанца, он не будет ощущать никакого давления.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 35,5 за 1.92.