Шнайдер снова добьётся победы над соперницей?

Шнайдер
На «мэйджоре» в Лондоне Диана Шнайдер обыграла экс-первую ракетку планеты Каролину Плишкову из Чехии (4:6, 6:4, 7:5). Далее была игра против американки Слоан Стивенс (6:1, 6:1).
Диана Шнайдер седьмую победу подряд, включая турниры на Уимблдоне и Бад Хомбурге.
Интересный факт, в Бад Хомбурге пути Шнайдер и Наварро уже пересекались. Тогда в ракмках полуфинала российская теннисистка одержала победу над представительницей США (7:6, 2:6, 6:3).
В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 30 место.
Наварро
Американка Эмма Наварро завоевала путёвку в полуфинал немецкого рейтингового турнира досрочно. Дело в том, что в рамках 1/4 финала доиграть поединок против Наварро не смогла датчанка Каролин Возняцки.
Скандинавская спортсменка снялась с турнира при счёте 6:4, 1:6, 0:1. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут игрового времени.
На турнире в Бад Хомбурге Эмма Наварро нанесла поражения румынке Жаклин Кристиан (6:3, 6:1) и американке Пэйтон Стирнс (6:4, 6:1).
На Уимблдоне Эмма Наварро уверенно переиграла двух своих соперниц: Ван Цян из Китая (6:0, 6:2) и Наоми Осаку из Японии (6:4, 6:1).
В рейтинге WTA Эмма Наварро занимает 17 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.66, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.23.
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Прогноз: Чтобы не рисковать в пользу одной из теннисисток, предлагаем сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймов больше 23.
Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 23 с коэффициентом 2.05.