Шнайдер снова добьётся победы над соперницей?

Россиянка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро встретятся в третьем круге Уимблдона. Матч пройдёт 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Шнайдер

На «мэйджоре» в Лондоне Диана Шнайдер обыграла экс-первую ракетку планеты Каролину Плишкову из Чехии (4:6, 6:4, 7:5). Далее была игра против американки Слоан Стивенс (6:1, 6:1).

Диана Шнайдер седьмую победу подряд, включая турниры на Уимблдоне и Бад Хомбурге.

Интересный факт, в Бад Хомбурге пути Шнайдер и Наварро уже пересекались. Тогда в ракмках полуфинала российская теннисистка одержала победу над представительницей США (7:6, 2:6, 6:3).

Прогнозы и ставки на Уимблдон

В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 30 место.

Наварро

Американка Эмма Наварро завоевала путёвку в полуфинал немецкого рейтингового турнира досрочно. Дело в том, что в рамках 1/4 финала доиграть поединок против Наварро не смогла датчанка Каролин Возняцки.

Скандинавская спортсменка снялась с турнира при счёте 6:4, 1:6, 0:1. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут игрового времени.

На турнире в Бад Хомбурге Эмма Наварро нанесла поражения румынке Жаклин Кристиан (6:3, 6:1) и американке Пэйтон Стирнс (6:4, 6:1).

На Уимблдоне Эмма Наварро уверенно переиграла двух своих соперниц: Ван Цян из Китая (6:0, 6:2) и Наоми Осаку из Японии (6:4, 6:1).

В рейтинге WTA Эмма Наварро занимает 17 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.66, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.23.

Прогноз: Чтобы не рисковать в пользу одной из теннисисток, предлагаем сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймов больше 23.

Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 23 с коэффициентом 2.05.