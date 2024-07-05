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    Шнайдер снова добьётся победы над соперницей?

    Шнайдер — Наварро. Ставка (к. 2.05) и прогноз на матч, Уимблдон, 5 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Наварро
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро встретятся в третьем круге Уимблдона. Матч пройдёт 5 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Наварро, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Шнайдер

    На «мэйджоре» в Лондоне Диана Шнайдер обыграла экс-первую ракетку планеты Каролину Плишкову из Чехии (4:6, 6:4, 7:5). Далее была игра против американки Слоан Стивенс (6:1, 6:1).

    Диана Шнайдер седьмую победу подряд, включая турниры на Уимблдоне и Бад Хомбурге.

    Интересный факт, в Бад Хомбурге пути Шнайдер и Наварро уже пересекались. Тогда в ракмках полуфинала российская теннисистка одержала победу над представительницей США (7:6, 2:6, 6:3).

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    В рейтинге женской теннисной ассоциациии Диана Шнайдер занимает 30 место.

    Наварро

    Американка Эмма Наварро завоевала путёвку в полуфинал немецкого рейтингового турнира досрочно. Дело в том, что в рамках 1/4 финала доиграть поединок против Наварро не смогла датчанка Каролин Возняцки.

    Скандинавская спортсменка снялась с турнира при счёте 6:4, 1:6, 0:1. Соперницы провели на корте 1 час 36 минут игрового времени.

    На турнире в Бад Хомбурге Эмма Наварро нанесла поражения румынке Жаклин Кристиан (6:3, 6:1) и американке Пэйтон Стирнс (6:4, 6:1).

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    • На Уимблдоне Эмма Наварро уверенно переиграла двух своих соперниц: Ван Цян из Китая (6:0, 6:2) и Наоми Осаку из Японии (6:4, 6:1).

    В рейтинге WTA Эмма Наварро занимает 17 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Наварро в этом матче можно поставить за 1.66, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.23.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100ИгратьСтраховка первой ставкиrabona

    Прогноз: Чтобы не рисковать в пользу одной из теннисисток, предлагаем сыграть на результативности матча. Ставим на тотал геймов больше 23.

    Рекомендуемая ставка: Тотал геймов больше 23 с коэффициентом 2.05.

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    Шнайдер — Наварро: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.07.2024. Прогнозы на теннис. Шнайдер снова добьётся победы над соперницей?
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