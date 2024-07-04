Хуркач дожмет Фиса только в пятом сете?

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Артура Фиса во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуберт начал британский мэйджор с волевой победы над Раду Алботом — 5:7, 6:4, 6:3, 6:4.

Без приключений все-таки не обошлось, поляк неудачно провел первый сет, но в дальнейшем играл значительно лучше, особенно на своей подаче.

В прошлом году Хуркач легко прошел первые три раунда, после чего проиграл Новаку Джоковичу.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

На текущем турнире Хуби тоже может встретиться с сербом, но не раньше четвертьфинала. Скорее всего, так и будет. С каждым матчем Хуркач будет играть все лучше и лучше.

Фис

Артур тем временем впервые прошел круг на Уимблдоне. В прошлом году он проиграл на старте турнира испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

На этот раз француз начал с победы над Домиником Штрикером — 6:3, 6:2, 6:4.

В третьем сете был небольшой сбой, но в целом Фис сыграл на очень солидном уровне.

В прошлом месяце 20-летний Фис выиграл один матч в нидерландском Хертогенбосе и дошел до четвертьфинала в Галле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фиса букмекеры предлагаю за 3.65.

Прогноз: скорее всего, Хуберт обыграет француза, но и здесь ему вряд ли хватит трех сетов. Француз вполне способен навязать борьбу. Этот матч может получиться затяжным.

Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 37,5 за 2.24.