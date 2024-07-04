Хуркач дожмет Фиса только в пятом сете?

Хуберт Хуркач
Артур Филс (Франция)
Хуркач
Хуберт начал британский мэйджор с волевой победы над Раду Алботом — 5:7, 6:4, 6:3, 6:4.
Без приключений все-таки не обошлось, поляк неудачно провел первый сет, но в дальнейшем играл значительно лучше, особенно на своей подаче.
В прошлом году Хуркач легко прошел первые три раунда, после чего проиграл Новаку Джоковичу.
На текущем турнире Хуби тоже может встретиться с сербом, но не раньше четвертьфинала. Скорее всего, так и будет. С каждым матчем Хуркач будет играть все лучше и лучше.
Фис
Артур тем временем впервые прошел круг на Уимблдоне. В прошлом году он проиграл на старте турнира испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.
На этот раз француз начал с победы над Домиником Штрикером — 6:3, 6:2, 6:4.
В третьем сете был небольшой сбой, но в целом Фис сыграл на очень солидном уровне.
В прошлом месяце 20-летний Фис выиграл один матч в нидерландском Хертогенбосе и дошел до четвертьфинала в Галле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фиса букмекеры предлагаю за 3.65.
Прогноз: скорее всего, Хуберт обыграет француза, но и здесь ему вряд ли хватит трех сетов. Француз вполне способен навязать борьбу. Этот матч может получиться затяжным.
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Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 37,5 за 2.24.