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    Хуркач дожмет Фиса только в пятом сете?

    Хуркач — Фис. Ставка (к. 2.24) и прогноз на Уимблдон 4 июля 2024 года

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    Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против француза Артура Фиса во втором круге Уимблдона. Матч пройдет 4 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Фис, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Мужчины 04 Июля 2024 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 13:00 Артур Филс (Франция)

    Артур Филс (Франция)

  • Уимблдон. Мужчины
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    Хуркач

    Хуберт начал британский мэйджор с волевой победы над Раду Алботом — 5:7, 6:4, 6:3, 6:4.

    Без приключений все-таки не обошлось, поляк неудачно провел первый сет, но в дальнейшем играл значительно лучше, особенно на своей подаче.

    В прошлом году Хуркач легко прошел первые три раунда, после чего проиграл Новаку Джоковичу.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    На текущем турнире Хуби тоже может встретиться с сербом, но не раньше четвертьфинала. Скорее всего, так и будет. С каждым матчем Хуркач будет играть все лучше и лучше.

    Фис

    Артур тем временем впервые прошел круг на Уимблдоне. В прошлом году он проиграл на старте турнира испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

    На этот раз француз начал с победы над Домиником Штрикером — 6:3, 6:2, 6:4.

    В третьем сете был небольшой сбой, но в целом Фис сыграл на очень солидном уровне.

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    В прошлом месяце 20-летний Фис выиграл один матч в нидерландском Хертогенбосе и дошел до четвертьфинала в Галле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 1.28, победу Фиса букмекеры предлагаю за 3.65.

    Прогноз: скорее всего, Хуберт обыграет француза, но и здесь ему вряд ли хватит трех сетов. Француз вполне способен навязать борьбу. Этот матч может получиться затяжным.

    Рекомендуемая ставка: победа Хуркача + тотал геймов больше 37,5 за 2.24.

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    Хуркач — Фис: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 04.07.2024. Прогнозы на теннис. Хуркач дожмет Фиса только в пятом сете?
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