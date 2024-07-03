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    Андрееску сможет доставить проблемы Носковой?

    Андрееску — Носкова. Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч второго круга «Уимблдона», 03 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Андрееску — Носкова
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    Бьянка Андрееску
    Канадка Бьянка Андрееску и чешка Линда Носкова встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андрееску — Носкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Уимблдон. Женщины 03 Июля 2024 года

    Бьянка Андрееску

  • Канада
    •  Бьянка Андрееску 13:00 Линда Носкова

    Линда Носкова

  • Чехия
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    Бьянка Андрееску

    Когда год только начинался, никто не и представить не мог, что Андрееску вдруг восстанет из пепла и вспомнит, как играть в теннис.

    Её теннис не был близок к идеальному, но демонстрируемый уровень игры заметно возрос по сравнению с предыдущими невзрачными сезонами.

    Мало, кто сомневался, что канадка пройдет Кристиан в первом круге престижных соревнований, но победа в двух сетах далась не совсем просто, поскольку сопернице ушло целых шесть геймов.

    С чешкой будет совсем иная игра, поскольку Носкова куда выносливее и опаснее в завершающих стадиях атаки, нежели румынка.

    Линда Носкова

    За последний год Носкова довольно серьезно поднялась в рейтинге. Сейчас настало время доказывать свою состоятельность.

    Прогнозы и ставки на Уимблдон

    Первый матч на турнире пришлось играть против ветеранки тренерского цеха Эррани. Первый сет получился крайне тяжелым, а во второй партии довести матч до победы было лишь делом техники.

    У Линды ещё остались козыри, которые она приберегла к более серьезным стадиям британского турнира.

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    В поединке против Андрееску не будет легкой прогулки, и нужно будет бороться за победу в матче над разыгравшейся соперницей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Андрееску — 2.03, победа Носковой — 1.79.

    Прогноз: Канадке вполне по силам добыть победу

    Ставка: П1 за 2.03

    Альтернативный прогноз: Предвидится упорная игра

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.14

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    Андрееску — Носкова: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.07.2024. Прогнозы на теннис. Андрееску сможет доставить проблемы Носковой?
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