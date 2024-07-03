Андрееску сможет доставить проблемы Носковой?

Бьянка Андрееску
Линда Носкова
Бьянка Андрееску
Когда год только начинался, никто не и представить не мог, что Андрееску вдруг восстанет из пепла и вспомнит, как играть в теннис.
Её теннис не был близок к идеальному, но демонстрируемый уровень игры заметно возрос по сравнению с предыдущими невзрачными сезонами.
Мало, кто сомневался, что канадка пройдет Кристиан в первом круге престижных соревнований, но победа в двух сетах далась не совсем просто, поскольку сопернице ушло целых шесть геймов.
С чешкой будет совсем иная игра, поскольку Носкова куда выносливее и опаснее в завершающих стадиях атаки, нежели румынка.
Линда Носкова
За последний год Носкова довольно серьезно поднялась в рейтинге. Сейчас настало время доказывать свою состоятельность.
Первый матч на турнире пришлось играть против ветеранки тренерского цеха Эррани. Первый сет получился крайне тяжелым, а во второй партии довести матч до победы было лишь делом техники.
У Линды ещё остались козыри, которые она приберегла к более серьезным стадиям британского турнира.
В поединке против Андрееску не будет легкой прогулки, и нужно будет бороться за победу в матче над разыгравшейся соперницей.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Андрееску — 2.03, победа Носковой — 1.79.
Прогноз: Канадке вполне по силам добыть победу
- 1.65Стивенс — Шнайдер: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.85Рус — Саккари: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Паолини — Миннен: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П1 за 2.03
Альтернативный прогноз: Предвидится упорная игра
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.14