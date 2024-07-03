Андрееску сможет доставить проблемы Носковой?

Канадка Бьянка Андрееску и чешка Линда Носкова встретятся во втором круге «Уимблдона». Матч пройдет 03 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Андрееску — Носкова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Бьянка Андрееску

Когда год только начинался, никто не и представить не мог, что Андрееску вдруг восстанет из пепла и вспомнит, как играть в теннис.

Её теннис не был близок к идеальному, но демонстрируемый уровень игры заметно возрос по сравнению с предыдущими невзрачными сезонами.

Мало, кто сомневался, что канадка пройдет Кристиан в первом круге престижных соревнований, но победа в двух сетах далась не совсем просто, поскольку сопернице ушло целых шесть геймов.

С чешкой будет совсем иная игра, поскольку Носкова куда выносливее и опаснее в завершающих стадиях атаки, нежели румынка.

Линда Носкова

За последний год Носкова довольно серьезно поднялась в рейтинге. Сейчас настало время доказывать свою состоятельность.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Первый матч на турнире пришлось играть против ветеранки тренерского цеха Эррани. Первый сет получился крайне тяжелым, а во второй партии довести матч до победы было лишь делом техники.

У Линды ещё остались козыри, которые она приберегла к более серьезным стадиям британского турнира.

В поединке против Андрееску не будет легкой прогулки, и нужно будет бороться за победу в матче над разыгравшейся соперницей.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Андрееску — 2.03, победа Носковой — 1.79.

Прогноз: Канадке вполне по силам добыть победу

Ставка: П1 за 2.03

Альтернативный прогноз: Предвидится упорная игра

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.14